Германия объявила о новом пакете помощи: как это повлияет на ситуацию в море

Надводные дроны. Фото: google

Германия объявила о предоставлении Украине полсотни надводных дронов. Это поможет в борьбе с противником в море.

Об этом сообщили на официальном сайте министерства обороны Германии.

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"50 надводных дронов помогут отбросить агрессора не только на суше, но и на море. Отдельные проекты реализуются за счет пожертвований из фондов Бундесвера и совместно с промышленными партнерами. Обещанное оборудование должно быть предоставлено Украине как можно скорее", — говорится в сообщении.

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Напомним, Украина имеет надводные морские дроны длиной 5,6 метра и массой до тонны, способные перевозить груз до 200 кг и достигать скорости 81 км/ч. Так, в сети появилось видео, где демонстрируется функционирование украинских морских дронов.

Украина наращивает свои морские силы и постепенно возвращает господствующую позицию в Черном море. Россияне обеспокоены применением надводных БпЛА и всячески пытаются спрятать от них свой флот.

Кроме того, через 3-4 месяца Украина может получить морские дроны. Такое вооружение заставит Россию пересмотреть свои стратегические действия в Черноморском регионе, в том числе снять свои корабли с этих вод.