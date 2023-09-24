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Германия объявила о новом пакете помощи: как это повлияет на ситуацию в море

24 сентября 2023 13:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Германия объявила о новом пакете помощи: как это повлияет на ситуацию в море
Надводные дроны. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Германия объявила о предоставлении Украине полсотни надводных дронов. Это поможет в борьбе с противником в море.

Об этом сообщили на официальном сайте министерства обороны Германии.

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"50 надводных дронов помогут отбросить агрессора не только на суше, но и на море. Отдельные проекты реализуются за счет пожертвований из фондов Бундесвера и совместно с промышленными партнерами. Обещанное оборудование должно быть предоставлено Украине как можно скорее", — говорится в сообщении.

Больше о морских дронах

Напомним, Украина имеет надводные морские дроны длиной 5,6 метра и массой до тонны, способные перевозить груз до 200 кг и достигать скорости 81 км/ч. Так, в сети появилось видео, где демонстрируется функционирование украинских морских дронов.

Украина наращивает свои морские силы и постепенно возвращает господствующую позицию в Черном море. Россияне обеспокоены применением надводных БпЛА и всячески пытаются спрятать от них свой флот.

Кроме того, через 3-4 месяца Украина может получить морские дроны. Такое вооружение заставит Россию пересмотреть свои стратегические действия в Черноморском регионе, в том числе снять свои корабли с этих вод.

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