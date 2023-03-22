Німецький Червоний Хрест допомагає Одещині

Рятуватимуть людей у віддалених селах

Перша автівка Мобільної медичної бригади Червоного Хреста України розпочала свою роботу в Одеській області. Вона укомплектована всім необхідним.

Про це повідомляє Червоний Хрест України.

Укомплектована необхідним обладнанням та медикаментами, бригада вирушає до віддалених населених пунктів, щоб надати першу допомогу в разі необхідності.

Медичні працівники проводитимуть огляд пацієнтів, здійснюватимуть вимірювання артеріального тиску, рівня глюкози та сатурації крові та надаватимуть рекомендації з лікування. Медикаменти, за призначенням лікаря, також надаються безплатно.

Даний проєкт в Одеській області реалізується за підтримки Німецького Червоного Хреста.

Зазначимо, на Одещині відкрили ще одну амбулаторію. У складних умовах війни заклад забезпечить населення у сільській місцевості медичною допомогою. Це вже друга амбулаторія, яку відкрили на Одещині після повномасштабного вторгнення.

Тим часом диспетчери call-центру служби невідкладної допомоги 15-50 у 2022 році прийняли 40 327 дзвінків, що в 3,5 раза більше, ніж попереднього року. З них всього 296 викликів були передані на службу екстреної медичної допомоги "103".

Нагадаємо, на Одещині віцепрезидент OSF HealthCare Кріс Менсон з США передав автівки швидкої допомоги для бійців тероборони, які зараз на фронті. Це вже його четвертий візит в Україну.