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Німецький Червоний Хрест допомагає Одещині

22 березня 2023 16:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Рятуватимуть людей у віддалених селах
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Перша автівка Мобільної медичної бригади Червоного Хреста України розпочала свою роботу в Одеській області. Вона укомплектована всім необхідним. 

Про це повідомляє Червоний Хрест України

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Укомплектована необхідним обладнанням та медикаментами, бригада вирушає до віддалених населених пунктів, щоб надати першу допомогу в разі необхідності.

Медичні працівники проводитимуть огляд пацієнтів, здійснюватимуть вимірювання артеріального тиску, рівня глюкози та сатурації крові та надаватимуть рекомендації з лікування. Медикаменти, за призначенням лікаря, також надаються безплатно. 

Даний проєкт в Одеській області реалізується за підтримки Німецького Червоного Хреста.

Зазначимо, на Одещині відкрили ще одну амбулаторію. У складних умовах війни заклад забезпечить населення у сільській місцевості медичною допомогою. Це вже друга амбулаторія, яку відкрили на Одещині після повномасштабного вторгнення.

Тим часом диспетчери call-центру служби невідкладної допомоги 15-50 у 2022 році прийняли 40 327 дзвінків, що в 3,5 раза більше, ніж попереднього року. З них всього 296 викликів були передані на службу екстреної медичної допомоги "103".

Нагадаємо, на Одещині віцепрезидент OSF HealthCare Кріс Менсон з США передав автівки швидкої допомоги для бійців тероборони, які зараз на фронті. Це вже його четвертий візит в Україну.

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