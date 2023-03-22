Немецкий Красный Крест помогает Одесской области

Будут спасать людей в отдаленных селах

Первый автомобиль Мобильной медицинской бригады Красного Креста Украины начал свою работу в Одесской области. Она укомплектована всем необходимым.

Об этом сообщает Красный Крест Украины.

Укомплектованная необходимым оборудованием и медикаментами, бригада отправляется в отдаленные населенные пункты, чтобы оказать первую помощь в случае необходимости.

Медицинские работники будут проводить осмотр пациентов, проводить измерения артериального давления, уровня глюкозы и сатурации крови и давать рекомендации по лечению. Медикаменты, по назначению врача, также предоставляются бесплатно.

Данный проект в Одесской области реализуется при поддержке Немецкого Красного Креста.

Отметим, в Одесской области открыли еще одну амбулаторию. В сложных условиях войны заведение обеспечит население в сельской местности медицинской помощью. Это уже вторая амбулатория, которую открыли в Одесской области после полномасштабного вторжения.

Между тем, диспетчеры call-центра службы неотложной помощи 15-50 в 2022 году приняли 40 327 звонков, что в 3,5 раза больше, чем в предыдущем году. Из них всего 296 вызовов было передано на службу экстренной медицинской помощи "103".

Напомним, в Одесской области вице-президент OSF HealthCare Крис Мэнсон из США передал машины скорой помощи для бойцов терробороны, которые сейчас на фронте. Это уже его четвёртый визит в Украину.