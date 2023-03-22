Немецкий Красный Крест помогает Одесской области
Первый автомобиль Мобильной медицинской бригады Красного Креста Украины начал свою работу в Одесской области. Она укомплектована всем необходимым.
Об этом сообщает Красный Крест Украины.
-
Обладатели шестого чувства: какие знаки зодиака могут предсказывать будущее
-
В Одессе лошади лечат и успокаивают душу: иппотерапия для военнослужащих ВМС ВСУ
-
Обстрел жилого дома: в Запорожье возросло количество пострадавших
-
Украина активно наращивает долги во время войны: обновленные данные НБУ
-
Еще один организатор "блогерских вечеринок" с изнасилованиями получил подозрение
-
В Эдинбурге перевернулось большое судно: пострадали люди
-
В ВСУ рассказали, каким оружием россия атаковала дома в Запорожье
-
В Киевской области мать выбросила ребенка с пятого этажа: детали
-
В семье Софии Ротару произошло горе: певица вышла на связь в соцсетях
-
В команде Усика назвали причину отказа Фьюри от боя
Укомплектованная необходимым оборудованием и медикаментами, бригада отправляется в отдаленные населенные пункты, чтобы оказать первую помощь в случае необходимости.
Медицинские работники будут проводить осмотр пациентов, проводить измерения артериального давления, уровня глюкозы и сатурации крови и давать рекомендации по лечению. Медикаменты, по назначению врача, также предоставляются бесплатно.
Данный проект в Одесской области реализуется при поддержке Немецкого Красного Креста.
Отметим, в Одесской области открыли еще одну амбулаторию. В сложных условиях войны заведение обеспечит население в сельской местности медицинской помощью. Это уже вторая амбулатория, которую открыли в Одесской области после полномасштабного вторжения.
Между тем, диспетчеры call-центра службы неотложной помощи 15-50 в 2022 году приняли 40 327 звонков, что в 3,5 раза больше, чем в предыдущем году. Из них всего 296 вызовов было передано на службу экстренной медицинской помощи "103".
Напомним, в Одесской области вице-президент OSF HealthCare Крис Мэнсон из США передал машины скорой помощи для бойцов терробороны, которые сейчас на фронте. Это уже его четвёртый визит в Украину.