Майя Санду назвала українців героями миру

Президент Молдови Майя Санду відмовилася від можливого номінування на Нобелівську премію миру. Вона підкреслила, що справжні герої — українці, які ризикують життям заради миру. Санду відзначила мужність і стійкість України, наголошуючи, що її народ більше заслуговує на цю нагороду. Вона закликала до миру і сподівається, що він настане якнайшвидше.

Майя Санду заявила, що не готується і не прагне отримати Нобелівську премію миру, хоча один із депутатів норвезького парламенту запропонував її кандидатуру. За словами президента, серед номінантів багато достойних людей, але перш за все премію заслуговують ті, хто жертвує собою заради миру. Зокрема вона відзначила українських полонених, які нещодавно повернулися додому з Росії. Санду наголосила, що саме такі люди роблять реальні жертви для безпеки і заслуговують на справжнє визнання.

"Сьогодні я дивилася на українців, які повернулися з полону, і це люди, які заслужують премію миру. Ті, хто віддає життя за мир, бо хоче повернути його в свою країну, свої села і міста. Вони заслуговують перш за все. Але насамперед вони заслуговують миру, і ми сподіваємося, що він прийде якнайшвидше", — сказала Майя Санду.

Нагадаємо, президентка Молдови Майя Санду заявляла, що Росія хотіла втягнути РМ до війни в україні. Окупанти хотіли повалити владу, використовували кібератаки.

Також ми писали, що вирішення Придністровського конфлікту пріорітет для Молдови. Про це заявила Майя Санду. Водночас вона наголосила, що врегулювання конфлікту входить до повноважень уряду та Бюро з реінтеграції.