Головна Одеса Нобелівську премію потрібно дати українцям, — президентка Молдови

Нобелівську премію потрібно дати українцям, — президентка Молдови

Ua ru
Дата публікації: 6 лютого 2026 12:04
Майя Санду назвала українців героями миру
Президентка Молдови Майя Санду. Фото: Новини.LIVE

Президент Молдови Майя Санду відмовилася від можливого номінування на Нобелівську премію миру. Вона підкреслила, що справжні герої — українці, які ризикують життям заради миру. Санду відзначила мужність і стійкість України, наголошуючи, що її народ більше заслуговує на цю нагороду. Вона закликала до миру і сподівається, що він настане якнайшвидше.

Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на молдавські ЗМІ.

Читайте також:

Нобелівська премія миру

Майя Санду заявила, що не готується і не прагне отримати Нобелівську премію миру, хоча один із депутатів норвезького парламенту запропонував її кандидатуру. За словами президента, серед номінантів багато достойних людей, але перш за все премію заслуговують ті, хто жертвує собою заради миру. Зокрема вона відзначила українських полонених, які нещодавно повернулися додому з Росії. Санду наголосила, що саме такі люди роблять реальні жертви для безпеки і заслуговують на справжнє визнання.

"Сьогодні я дивилася на українців, які повернулися з полону, і це люди, які заслужують премію миру. Ті, хто віддає життя за мир, бо хоче повернути його в свою країну, свої села і міста. Вони заслуговують перш за все. Але насамперед вони заслуговують миру, і ми сподіваємося, що він прийде якнайшвидше", — сказала Майя Санду.

Нагадаємо, президентка Молдови Майя Санду заявляла, що Росія хотіла втягнути РМ до війни в україні. Окупанти хотіли повалити владу, використовували кібератаки.

Також ми писали, що вирішення Придністровського конфлікту пріорітет для Молдови. Про це заявила Майя Санду. Водночас вона наголосила, що врегулювання конфлікту входить до повноважень уряду та Бюро з реінтеграції.

Одеса Молдова Одеська область Нобелівська премія Новини Одеси Мая Санду
Марія Луценко - Редактор
Автор:
Марія Луценко
