Майя Санду назвала украинцев героями мира

Президент Молдовы Майя Санду отказалась от возможного номинирования на Нобелевскую премию мира. Она подчеркнула, что настоящие герои — украинцы, которые рискуют жизнью ради мира. Санду отметила мужество и стойкость Украины, подчеркивая, что ее народ больше заслуживает этой награды. Она призвала к миру и надеется, что он наступит как можно быстрее.

Майя Санду заявила, что не готовится и не стремится получить Нобелевскую премию мира, хотя один из депутатов норвежского парламента предложил ее кандидатуру. По словам президента, среди номинантов много достойных людей, но прежде всего премию заслуживают те, кто жертвует собой ради мира. В частности она отметила украинских пленных, которые недавно вернулись домой из России. Санду подчеркнула, что именно такие люди делают реальные жертвы для безопасности и заслуживают настоящего признания.

"Сегодня я смотрела на украинцев, которые вернулись из плена, и это люди, которые заслуживают премию мира. Те, кто отдает жизнь за мир, потому что хочет вернуть его в свою страну, свои села и города. Они заслуживают прежде всего. Но прежде всего они заслуживают мира, и мы надеемся, что он придет как можно быстрее", — сказала Майя Санду.

Напомним, президент Молдовы Майя Санду заявляла, что Россия хотела втянуть РМ в войну в Украине. Оккупанты хотели свергнуть власть, использовали кибератаки.

Также мы писали, что решение Приднестровского конфликта приоритет для Молдовы. Об этом заявила Майя Санду. В то же время она подчеркнула, что урегулирование конфликта входит в полномочия правительства и Бюро по реинтеграции.