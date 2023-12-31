Норми закону про посилення мобілізації оскаржити буде дуже складно, — правозахисник

Навчання на полігоні. Фото: УНІАН

10 січня Рада має проголосувати за законопроєкт №10378 про посилення мобілізації в Україні. Після того, як цей документ стане законом — його норми оскаржити буде майже нереально.

Про це ексклюзивно Новинам.LIVE розповів адвокат Олексій Шалару.

Читайте також:

"Якщо він (законопроєкт — Ред.) буде законом, то оскаржувати дії буде дуже складно. Там дуже складна ситуація, адже ТЦК надають дозволу зупиняти людей на вулиці, автобусі й виписувати повістки. Зараз воно під забороною, хоча насправді уже так роблять, але тим законопроєктом надається таке право", — заявив правозахисник.

Він також пояснив, що у разі прийняття закону, ТЦК без поліції зможуть перевіряти документи. Також співробітникам територіальних центрів надається право доставляти військовозобов’язаних у військкомат для уточнення облікових даних.

"Законопроєктом такі дії законно надаються працівникам ТЦК, вони можуть зупинити, перевірити документи, повантажити в машину і відвезти для уточнення даних", — каже Олексій Шалару.

Зміни в мобілізації — що пропонують

запровадження нових правил для ухилянтів — обмеження пересування, працевлаштування та отримання державних послуг;

розширення кола осіб, які підлягають мобілізації — студентів, чоловіків з інвалідністю та інших осіб, які в мирний час не підлягають призову;

покращення ефективності мобілізаційного процесу — використання сучасних технологій для сповіщення призовників та їхнього перевезення до місць служби.

Нагадаємо, український законопроєкт, що стосується військового зобов'язання, викликає серйозні обурення через суперечність чинній конституції. Ба більше, цілеспрямоване обмеження прав громадян та непропорційні штрафи викликають застереження та критику з боку експертів і правозахисників.

Також ми писали, що Кабмін опублікував пояснювальну записку до законопроєкту №10378 про посилення мобілізації в Україні. Наразі жодна владна структура не дає жодних коментарів, а у суспільстві тим часом утворюються панічні настрої.