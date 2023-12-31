Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Нормы закона об усилении мобилизации обжаловать будет очень сложно, — правозащитник arrow

Нормы закона об усилении мобилизации обжаловать будет очень сложно, — правозащитник

31 декабря 2023 15:30
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Нормы закона об усилении мобилизации обжаловать будет очень сложно, — правозащитник
Обучение на полигоне. Фото: УНИАН
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

10 января Рада должна проголосовать за законопроект №10378 об усилении мобилизации в Украине. После того как этот документ станет законом, его нормы обжаловать будет почти нереально.

Об этом эксклюзивно рассказал адвокат Алексей Шалару.

Читайте также:

"Если он (законопроект — Ред.) будет законом, то обжаловать действия будет очень сложно. Там очень сложная ситуация, ведь ТЦК дают разрешение останавливать людей на улице, автобусе и выписывать повестки. Сейчас это под запретом, хотя на самом деле уже так поступают, но этим законопроектом предоставляется такое право", — заявил правозащитник.

Он также пояснил, что в случае принятия закона ТЦК без полиции смогут проверять документы. Также сотрудникам территориальных центров предоставляется право доставлять военнообязанных в военкомат для уточнения учетных данных.

"Законопроектом такие действия законно предоставляются работникам ТЦК, они могут остановить, проверить документы, погрузить в машину и отвезти для уточнения данных", — говорит Алексей Шалару.

Предлагаемые изменения в мобилизации

  • введение новых правил для уклоняющихся — ограничение передвижения, трудоустройства и получения государственных услуг;
  • расширение круга лиц, подлежащих мобилизации — студентов, мужчин с инвалидностью и других лиц, в мирное время не подлежащих призыву;
  • улучшение эффективности мобилизационного процесса — использование современных технологий для оповещения призывников и их перевозки в места службы.

Напомним, украинский законопроект, касающийся военного обязательства, вызывает серьезные возмущения из-за противоречия действующей конституции. Более того, целенаправленное ограничение прав граждан и непропорциональные штрафы вызывают оговорку и критику со стороны экспертов и правозащитников.

Также мы писали, что Кабмин опубликовал объяснительную записку в законопроект №10378 об усилении мобилизации в Украине. Пока ни одна властная структура не дает никаких комментариев, а в обществе тем временем образуются панические настроения.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:29 Мобилизация в Украине — предприятия смогут бронировать только работников с высокой зарплатой

22:43 Новые правила мобилизации в Украине — кто должен прийти в ТЦК без повестки

29 декабря 2023

09:56 ПриватБанк предупредил об изменениях в переводах с карты на карту — детали

20 декабря 2023

06:20 Особенности пекинской капусты – польза и вред

28 декабря 2023

14:35В Киеве раздались взрывы без объявления воздушной тревоги

22 декабря 2023
Новость с фото

23:57Известный украинский телеведущий сбежал за границу

29 декабря 2023

03:29Мобилизация должна затронуть и роты охраны ТЦК: из них можно сформировать несколько бригад

19 декабря 2023

11:15 Легенды украинской эстрады воссоединятся после 20 лет разлуки

28 декабря 2023

21:30 В Украине будут радикально бороться с должниками — что планирует Минюст

19 декабря 2023

09:40 Динамо зимой продаст свою звезду в заграничный клуб — о ком идет речь

Актуальное по теме