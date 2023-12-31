Нормы закона об усилении мобилизации обжаловать будет очень сложно, — правозащитник

Обучение на полигоне. Фото: УНИАН

10 января Рада должна проголосовать за законопроект №10378 об усилении мобилизации в Украине. После того как этот документ станет законом, его нормы обжаловать будет почти нереально.

Об этом эксклюзивно рассказал адвокат Алексей Шалару.

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"Если он (законопроект — Ред.) будет законом, то обжаловать действия будет очень сложно. Там очень сложная ситуация, ведь ТЦК дают разрешение останавливать людей на улице, автобусе и выписывать повестки. Сейчас это под запретом, хотя на самом деле уже так поступают, но этим законопроектом предоставляется такое право", — заявил правозащитник.

Он также пояснил, что в случае принятия закона ТЦК без полиции смогут проверять документы. Также сотрудникам территориальных центров предоставляется право доставлять военнообязанных в военкомат для уточнения учетных данных.

"Законопроектом такие действия законно предоставляются работникам ТЦК, они могут остановить, проверить документы, погрузить в машину и отвезти для уточнения данных", — говорит Алексей Шалару.

Предлагаемые изменения в мобилизации

введение новых правил для уклоняющихся — ограничение передвижения, трудоустройства и получения государственных услуг;

расширение круга лиц, подлежащих мобилизации — студентов, мужчин с инвалидностью и других лиц, в мирное время не подлежащих призыву;

улучшение эффективности мобилизационного процесса — использование современных технологий для оповещения призывников и их перевозки в места службы.

Напомним, украинский законопроект, касающийся военного обязательства, вызывает серьезные возмущения из-за противоречия действующей конституции. Более того, целенаправленное ограничение прав граждан и непропорциональные штрафы вызывают оговорку и критику со стороны экспертов и правозащитников.

Также мы писали, что Кабмин опубликовал объяснительную записку в законопроект №10378 об усилении мобилизации в Украине. Пока ни одна властная структура не дает никаких комментариев, а в обществе тем временем образуются панические настроения.