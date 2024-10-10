Загроза для Одещини — скільки Калібрів у Чорному морі

Російський корабель запускає ракету. Фото: росЗМІ

Станом на ранок четверга, 10 жовтня, російські військові вивели у Чорне море кораблі, які є носіями "Калібрів". Вони здатні завдавати удари по території України та, зокрема, Одеської області. Тому рівень небезпеки наразі дуже високий і потрібно бути уважними до сигналів повітряної тривоги.

Про це повідомили у Військово-Морських силах Збройних сил України.

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в Чорному морі 2 ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет;

в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;

в Середземному морі 2 ворожі кораблі, з яких 1 є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет.

Кількість російських кораблів у морях. Фото: ВМС ЗСУ

Які російські кораблі знищила Україна

З початку війни Україна успішно знищила кілька важливих ворожих кораблів, зокрема ракетний крейсер "Москва", малий ракетний корвет "Аскольд", ракетний катер "Івановєц", корвет "Серпухов" та підводний човен "Ростов-на-Дону". Ці перемоги стали ключовими для ослаблення російської присутності в Чорному морі.

Нагадаємо, ввечері росіяни вдарили по портовій інфраструктурі Одещини. Є загиблі та поранені.

Також вчора, 9 жовтня, росіяни вкотре атакували Чорноморськ. Пошкоджені житлові будинки.

