Угроза для Одесчины — сколько Калибров в Черном море

Российский корабль запускает ракету. Фото: росСМИ

По состоянию на утро четверга, 10 октября, российские военные вывели в Черное море корабли, являющиеся носителями "Калибров". Они способны наносить удары по территории Украины и, в частности, Одесской области. Поэтому уровень опасности очень высок и нужно быть внимательными к сигналам воздушной тревоги.

Об этом сообщили в Военно-Морских силах Вооруженных сил Украины.

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в Черном море 2 вражеских корабля, которые являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 8 ракет;

в Азовском море вражеские корабли отсутствуют;

в Средиземном море 2 вражеских корабля, из которых 1 является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 4 ракет.

Количество российских кораблей в морях. Фото: ВМС ВСУ

Какие российские корабли уничтожила Украина

С начала войны Украина успешно уничтожила несколько важных вражеских кораблей, в том числе ракетный крейсер "Москва", малый ракетный корвет "Аскольд", ракетный катер "Ивановец", корвет "Серпухов" и подлодка "Ростов-на-Дону". Эти победы стали ключевыми для ослабления русского присутствия в Черном море.

Напомним, вечером россияне ударили по портовой инфраструктуре Одесчины. Есть погибшие и раненые.

Также вчера, 9 октября россияне в очередной раз атаковали Черноморск. Повреждены жилые дома.

