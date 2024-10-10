Угроза для Одесчины — сколько Калибров в Черном море

Сложная ситуация для Одесчины — в море дежурят российские корабли с Калибрами
По состоянию на утро четверга, 10 октября, российские военные вывели в Черное море корабли, являющиеся носителями "Калибров". Они способны наносить удары по территории Украины и, в частности, Одесской области. Поэтому уровень опасности очень высок и нужно быть внимательными к сигналам воздушной тревоги.
Об этом сообщили в Военно-Морских силах Вооруженных сил Украины.
Сколько кораблей на дежурстве
- в Черном море 2 вражеских корабля, которые являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 8 ракет;
- в Азовском море вражеские корабли отсутствуют;
- в Средиземном море 2 вражеских корабля, из которых 1 является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 4 ракет.
Какие российские корабли уничтожила Украина
С начала войны Украина успешно уничтожила несколько важных вражеских кораблей, в том числе ракетный крейсер "Москва", малый ракетный корвет "Аскольд", ракетный катер "Ивановец", корвет "Серпухов" и подлодка "Ростов-на-Дону". Эти победы стали ключевыми для ослабления русского присутствия в Черном море.
Напомним, вечером россияне ударили по портовой инфраструктуре Одесчины. Есть погибшие и раненые.
Также вчера, 9 октября россияне в очередной раз атаковали Черноморск. Повреждены жилые дома.
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