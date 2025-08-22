Ракета ЗСУ Фламінго - які її особливості та характеристики

Ракета "Фламінго". Фото ілюстративне: AP/Efrem Lukatsky

Для України сьогодні необхідно масштабувати виробництво нових далекобійних ракет "Фламінго". Однак треба не забувати і про заходи безпеки, адже для російських військових, заводи де створюється ця зброя тепер будуть пріоритетними цілями.

Про це речник УДА Сергій Братчук повідомив в рамках марафону "Єдині новини".

Українське фламінго

Деякі властивості нової української ракети "Фламінго" поки навмисно не розголошується, аби цю інформацію не отримали росіяни. Відомо, що вона здатна вражати цілі на відстані до 3000 кілометрів, однак їй ще доведеться пройти випробування у бойових умовах.

Наразі наш оборонний комплекс здатен будувати одну таку ракету на день, однак їх виробництво необхідно масштабувати, вважає речник УДА Сергій Братчук.

"Нам вдалося зберегти та відновити наше ракетобудування і я не знаю таких випадків, коли це робилося би так швидко. Тепер ракета є і необхідно масштабувати її виробництво, щоб вироблялося хоча б 20 на добу, тому що одна ракета нічого не вирішить. А коли це буде масово, уявіть як запалали би всі НПЗ в Росії. Це була б "пісня", як кажуть в Одесі,"— каже речник УДА Сергій Братчук.

Сергій Братчук також додав, що тепер росіяни будуть вишукувати виробництва, де зводяться ракети "Фламінго", аби їх знищити. Тому такі локації треба ретельно приховувати від ворога, аби уникнути ударів по них.

