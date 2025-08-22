Видео
Главная Одесса Новая ракета ВСУ — серьезная угроза для российских войск

Новая ракета ВСУ — серьезная угроза для российских войск

Ua ru
Дата публикации 22 августа 2025 18:55
Ракета ВСУ Фламинго - какие ее особенности и характеристики
Ракета "Фламинго". Фото иллюстративное: AP/Efrem Lukatsky

Для Украины сегодня необходимо масштабировать производство новых дальнобойных ракет "Фламинго". Однако надо не забывать и о мерах безопасности, ведь для российских военных, заводы где создается это оружие теперь будут приоритетными целями.

Об этом спикер УДА Сергей Братчук сообщил в рамках марафона "Єдині новини".

Украинское фламинго

Некоторые свойства новой украинской ракеты "Фламинго" пока намеренно не разглашаются, чтобы эту информацию не получили россияне. Известно, что она способна поражать цели на расстоянии до 3000 километров, однако ей еще предстоит пройти испытания в боевых условиях.

Сейчас наш оборонный комплекс способен строить одну такую ракету в день, однако их производство необходимо масштабировать, считает представитель УДА Сергей Братчук.

"Нам удалось сохранить и восстановить наше ракетостроение и я не знаю таких случаев, когда это делалось бы так быстро. Теперь ракета есть и необходимо масштабировать ее производство, чтобы производилось хотя бы 20 в сутки, потому что одна ракета ничего не решит. А когда это будет массово, представьте как запылали бы все НПЗ в России. Это была бы "песня", как говорят в Одессе, "— говорит спикер УДА Сергей Братчук.

Сергей Братчук также добавил, что теперь россияне будут выискивать производства, где возводятся ракеты "Фламинго", чтобы их уничтожить. Поэтому такие локации надо тщательно скрывать от врага, чтобы избежать ударов по ним.

Напомним, недавно мы писали о том, что россияне жгут свою технику на юге, чтобы не воевать. А также о том, какую тактику выбрали ВСУ на этом направлении.

Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
