Нове життя Одеської інфекційки — результати реконструкції

Нове життя Одеської інфекційки — результати реконструкції

Ua ru
Дата публікації: 12 вересня 2025 18:59
Реконструкція інфекційної лікарні Одеси: новини та зміни
Реконструкція лікарні в Одесі. Фото: міська рада

В Одеській інфекційній лікарні триває масштабна реконструкція. За останні роки тут оновили корпуси та обладнали палати сучасним устаткуванням. Наразі завершують ремонт дитячого відділення та розпочали реставрацію Валіхівського корпусу, який є пам’яткою архітектури.

Про це повідомили на офіційному каналі міста.

Що роблять

В Одесі модернізують міську клінічну інфекційну лікарню, яка є найстарішою лікувальною установою міста. За останній час оновили приймальне відділення, будівлю лабораторії та кілька корпусів. Палати облаштували кисневою підтримкою, що особливо важливо для лікування інфекційних хвороб. Наразі за кошти міського бюджету добігає кінця реконструкція дитячого відділення. Тут створюють комфортні умови для маленьких пацієнтів та робочі простори для медичного персоналу.

Крім того, розпочали реставрацію Валіхівського корпусу, де капітальних робіт не було понад 100 років. У відновленій будівлі будуть сучасні палати з індивідуальними санвузлами та невеликою кількістю ліжок. Роботи проводяться в межах Програми з відновлення України спільно з Європейським інвестиційним банком, який покриває 80% витрат. Решту фінансують із міського бюджету.

Нагадаємо, ми писали, що Київрада виділить 147 млн на ремонт Бортницької станції аерації. Також ми повідомляли, що в Одесі перекрили частину Траси здоров'я.

