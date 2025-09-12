Реконструкция инфекционной больницы Одессы: новости и изменения

Реконструкция больницы в Одессе. Фото: городской совет

В Одесской инфекционной больнице продолжается масштабная реконструкция. За последние годы здесь обновили корпуса и оборудовали палаты современным оборудованием. Сейчас завершают ремонт детского отделения и начали реставрацию Валиховского корпуса, который является памятником архитектуры.

В Одессе модернизируют городскую клиническую инфекционную больницу, которая является старейшим лечебным учреждением города. За последнее время обновили приемное отделение, здание лаборатории и несколько корпусов. Палаты обустроили кислородной поддержкой, что особенно важно для лечения инфекционных болезней. Сейчас за средства городского бюджета подходит к концу реконструкция детского отделения. Здесь создают комфортные условия для маленьких пациентов и рабочие пространства для медицинского персонала.

Кроме того, начали реставрацию Валиховского корпуса, где капитальных работ не было более 100 лет. В восстановленном здании будут современные палаты с индивидуальными санузлами и небольшим количеством коек. Работы проводятся в рамках Программы по восстановлению Украины совместно с Европейским инвестиционным банком, который покрывает 80% расходов. Остальное финансируют из городского бюджета.

