Новая жизнь Одесской инфекционки — результаты реконструкции

Новая жизнь Одесской инфекционки — результаты реконструкции

Ua ru
Дата публикации 12 сентября 2025 18:59
Реконструкция инфекционной больницы Одессы: новости и изменения
Реконструкция больницы в Одессе. Фото: городской совет

В Одесской инфекционной больнице продолжается масштабная реконструкция. За последние годы здесь обновили корпуса и оборудовали палаты современным оборудованием. Сейчас завершают ремонт детского отделения и начали реставрацию Валиховского корпуса, который является памятником архитектуры.

Об этом сообщили на официальном канале города.

Что делают

В Одессе модернизируют городскую клиническую инфекционную больницу, которая является старейшим лечебным учреждением города. За последнее время обновили приемное отделение, здание лаборатории и несколько корпусов. Палаты обустроили кислородной поддержкой, что особенно важно для лечения инфекционных болезней. Сейчас за средства городского бюджета подходит к концу реконструкция детского отделения. Здесь создают комфортные условия для маленьких пациентов и рабочие пространства для медицинского персонала.

Кроме того, начали реставрацию Валиховского корпуса, где капитальных работ не было более 100 лет. В восстановленном здании будут современные палаты с индивидуальными санузлами и небольшим количеством коек. Работы проводятся в рамках Программы по восстановлению Украины совместно с Европейским инвестиционным банком, который покрывает 80% расходов. Остальное финансируют из городского бюджета.

Напомним, мы писали, что Киевсовет выделит 147 млн на ремонт Бортнической станции аэрации. Также мы сообщали, что в Одессе перекрыли часть Трассы здоровья.

Одесса деньги Одесская область городской совет Новости Одессы бюджет
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
