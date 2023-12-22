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Нові подробиці скандалу зі "швидкою" та ТЦК в Одесі

22 грудня 2023 15:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Нові подробиці скандалу зі "швидкою" та ТЦК в Одесі
Чоловіка силою пхають у бус. Фото: скриншот
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Вчора у житловому масиві "Радужний" розговівся скандал з військовими, які затримали чоловіка та "запакували" у бус. У Силах оборони повідомили, що співробітники ТЦК не брали участі у подіях, висвітлених в соцмережах.

Про це повідомили у Силах оборони півдня України. 

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"На поширеному відео було зафіксовано спробу військових насильно всадити чоловіка в медичну автівку з військовими номерами", — йдеться у повідомленні. 

ТЦК не причетні до скандалу

За інформацією військових, місцева мешканка попросила свого знайомого військовослужбовця "налякати мобілізацією" свого чоловіка, з яким перебуває у шлюборозлучному процесі та не може дійти згоди в розділі майна.

Після чого боєць ЗСУ вмовив співслужбовців взяти участь у "залякуванні громадянина мобілізацією", що було здійснено з використанням службового спеціального  транспорту.

"Наразі службове розслідування триває, встановлюється ступень вини кожного учасника цієї події щодо перевищення службових обов'язків, до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення", — додають військові.

Крім того, реанімобіль наразі повернувся до бригади, де застосовується за призначенням.

Вчора ми писали, що у мережі шириться відео, на якому працівники ТЦК, замаскувавши автівку під карету швидкої допомоги, вчергове вийшли "на полювання". Військові в одному зі спальних мікрорайонів міста затримали чоловіка, коли той виходив з підʼїзду. 

Також додамо, після резонансних дій представників ТЦК у спальному мікрорайоні Одеси в мережі розгорівся скандал. Військові розпочали перевірку за фактом службових порушень. 

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