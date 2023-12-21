Мобілізація від волонтерів UUF — військові прокоментували дії ТЦК в Одесі

Волонтерська наліпка на машині. Фото: скриншот

Після резонансних дій представників ТЦК у спальному мікрорайоні Одеси в мережі розгорівся скандал. Військові розпочали перевірку за фактом службових порушень.

Про це у коментарі ЗМІ повідомила начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

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"Призначена перевірка, поки не можу давати будь-яких коментарів. Поки ми не перевіримо ці факти. Розбираються відповідні структури, військова служба правопорядку в тому числі", — сказала військова.

ТЦК прикидалася волонтерами

Зазначимо, що карета швидкої допомоги, у якій були військові, має наліпки волонтерської організації UUF, яка займається закупівлею реанімобілів для госпіталів на лінії фронту.

Нагадаємо, у мережі шириться відео, на якому працівники ТЦК, замаскувавши автівку під карету швидкої допомоги, вчергове вийшли "на полювання". Військові в одному зі спальних мікрорайонів міста затримали чоловіка при виході з підʼїзду.

Інші скандали з військовими в Одесі

Також ми писали, що мережею шириться відео, на якому військові намагаються запхати у бус чоловіка призовного віку. Наразі відомо, що чоловік відмовився надавати документи для встановлення особи, через що його силою затримали.