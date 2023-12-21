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Мобилизация от волонтеров UUF — военные прокомментировали действия ТЦК в Одессе

21 декабря 2023 16:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Мобилизация от волонтеров UUF — военные прокомментировали действия ТЦК в Одессе
Волонтерская наклейка на машине. Фото: скриншот
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

После резонансных действий представителей ТЦК в спальном микрорайоне Одессы в сети разгорелся скандал. Военные приступили к проверке по факту служебных нарушений.

Об этом в комментарии СМИ сообщила начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

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"Назначена проверка, пока не могу давать каких-либо комментариев. Пока мы не проверим эти факты. Разбираются соответствующие структуры, военная служба правопорядка в том числе", — сказала военная.

ТЦК притворялась волонтерами

Отметим, что карета скорой помощи, в которой находились военные, имеет наклейки волонтерской организации UUF, которая занимается закупкой реанимобилей для госпиталей на линии фронта.

Напомним, в сети распространяется видео, на котором работники ТЦК, замаскировав автомобиль под карету скорой помощи, в очередной раз вышли "на охоту". Военные в одном из спальных микрорайонов города задержали мужчину при выходе из подъезда.

Другие скандалы с военными в Одессе

Также мы писали, что в сети распространяется видео, на котором военные пытаются запихнуть в бус мужчину призывного возраста. Известно, что мужчина отказался предоставлять документы для установления личности, из-за чего его силой задержали.

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