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Замаскували бус під карету швидкої — в Одесі шириться новий скандал з ТЦК

21 грудня 2023 15:10
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Замаскували бус під карету швидкої — в Одесі шириться новий скандал з ТЦК
Чоловіка силою пхають у бус. Фото: скриншот
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

У мережі шириться відео, на якому працівники ТЦК, замаскувавши автівку під карету швидкої допомоги, вчергове вийшли "на полювання". Військові в одному зі спальних мікрорайонів міста затримали чоловіка при виході з підʼїзду. 

Про це Новини.LIVE дізналися від користувачів соцмереж. 

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Деталі скандалу

За інформацією місцевих мешканців, молодий чоловік разом зі своєю дружиною вийшли у справах з дому, коли до них підійшли працівники ТЦК. Після перевірки документів потенційного призовника посадили у білий бус, на якому була позначка "Ambulance", що свідчить про маскування під швидку допомогу. 

Жінка намагалася допомогти своєму чоловікові, та закрила собою двері автівки. Проте військових це не зупинило та вони поїхали далі з напіввідкритими дверима та жінкою. 

Реакція місцевих мешканців

Зазначимо, що місцеві мешканці засудили такі дії ТЦК, дехто навіть зазначив, що таким чином вони можуть скалічити або вбити жінку. Також знайшлися й ті, хто намагався зупинити авто, перекривши їй рух, проте бус намагався маневрувати. 

Наразі відомо, що жінці вдалося відстояти свого чоловіка та їх обох відпустили. 

Інші скандали з військовими в Одесі

Нагадаємо, днями в Одесі розгорівся черговий скандал, повʼязаний з мобілізацією, коли представники ТЦК зупинили маршрутку з чоловіками призовного віку. Військові прокоментували інцидент та зазначили, що такі дії є цілком законними. 

Також ми писали, що мережею шириться відео, на якому жінка у територіальному центрі комплектування просить повернути їй брата, якого військкомат забрав прямо з вулиці. Працівники ТЦК намагалися зупинити зйомку та вигнати її на вулицю.

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