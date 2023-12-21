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Замаскировали бус под карету скорой — в Одессе распространяется новый скандал с ТЦК

21 декабря 2023 15:10
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Замаскировали бус под карету скорой — в Одессе распространяется новый скандал с ТЦК
Мужчины силой толкают в бус. Фото: скриншот
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В сети распространяется видео, на котором работники ТЦК, замаскировав автомобиль под карету скорой помощи, в очередной раз вышли "на охоту". Военные в одном из спальных микрорайонов города задержали мужчину при выходе из подъезда.

Об этом Новини.LIVE узнали от пользователей соцсетей.

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Детали скандала

По информации местных жителей, молодой мужчина вместе со своей женой вышли по делам из дома, когда к ним подошли работники ТЦК. После проверки документов потенциального призывника посадили в белый бус, на котором была отметка "Ambulance", свидетельствующая о маскировке под скорую помощь.

Женщина пыталась помочь своему мужу, но закрыла собой дверь автомобиля. Однако военных это не остановило и они поехали дальше с полуоткрытой дверью и женщиной.

Реакция местных жителей

Отметим, что местные жители осудили такие действия ТЦК, некоторые даже отметили, что таким образом они могут искалечить или убить женщину. Также нашлись и те, кто пытался остановить авто, перекрыв ей движение, однако бус пытался маневрировать.

Известно, что женщине удалось отстоять своего мужа и их обоих отпустили.

Другие скандалы с военными в Одессе

Напомним, на днях в Одессе разгорелся очередной скандал, связанный с мобилизацией, когда представители ТЦК остановили маршрутку с мужчинами призывного возраста. Военные прокомментировали инцидент и отметили, что такие действия вполне законны.

Также мы писали, что сетью распространяется видео, на котором женщина в территориальном центре комплектования просит вернуть ей брата, которого военкомат унес прямо с улицы. Сотрудники ТЦК пытались остановить съемку и выгнать ее на улицу.

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