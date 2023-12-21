Замаскировали бус под карету скорой — в Одессе распространяется новый скандал с ТЦК
В сети распространяется видео, на котором работники ТЦК, замаскировав автомобиль под карету скорой помощи, в очередной раз вышли "на охоту". Военные в одном из спальных микрорайонов города задержали мужчину при выходе из подъезда.
Об этом Новини.LIVE узнали от пользователей соцсетей.
Детали скандала
По информации местных жителей, молодой мужчина вместе со своей женой вышли по делам из дома, когда к ним подошли работники ТЦК. После проверки документов потенциального призывника посадили в белый бус, на котором была отметка "Ambulance", свидетельствующая о маскировке под скорую помощь.
Женщина пыталась помочь своему мужу, но закрыла собой дверь автомобиля. Однако военных это не остановило и они поехали дальше с полуоткрытой дверью и женщиной.
Реакция местных жителей
Отметим, что местные жители осудили такие действия ТЦК, некоторые даже отметили, что таким образом они могут искалечить или убить женщину. Также нашлись и те, кто пытался остановить авто, перекрыв ей движение, однако бус пытался маневрировать.
Известно, что женщине удалось отстоять своего мужа и их обоих отпустили.
Другие скандалы с военными в Одессе
Напомним, на днях в Одессе разгорелся очередной скандал, связанный с мобилизацией, когда представители ТЦК остановили маршрутку с мужчинами призывного возраста. Военные прокомментировали инцидент и отметили, что такие действия вполне законны.
Также мы писали, что сетью распространяется видео, на котором женщина в территориальном центре комплектования просит вернуть ей брата, которого военкомат унес прямо с улицы. Сотрудники ТЦК пытались остановить съемку и выгнать ее на улицу.
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