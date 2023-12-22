Новые подробности скандала со "скорой" и ТЦК в Одессе
Вчера в жилом массиве "Радужный" разразился скандал с военными, которые задержали мужчину и "упаковали" в бус. В Силах обороны сообщили, что сотрудники ТЦК не участвовали в событиях, освещенных в соцсетях.
Об этом сообщили в Силах обороны юга Украины.
"На распространенном видео была зафиксирована попытка военных насильно посадить мужчину в медицинский автомобиль с военными номерами", — говорится в сообщении.
ТЦК не причастны к скандалу
По информации военных, местная жительница попросила своего знакомого военнослужащего "напугать мобилизацией" своего мужа, с которым находится в бракоразводном процессе и не может прийти к согласию в разделе имущества.
После чего боец ВСУ уговорил сослуживцев принять участие в "запугивании гражданина мобилизацией", осуществленном с использованием служебного специального транспорта.
"Сейчас служебное расследование продолжается, устанавливается степень вины каждого участника данного события по превышению служебных обязанностей, в ЕРДР внесены сведения об уголовном правонарушении", — добавляются военные.
Кроме того, реанимобиль вернулся в бригаду, где применяется по назначению.
Вчера мы писали, что в сети распространяется видео, на котором работники ТЦК, замаскировав автомобиль под карету скорой помощи, в очередной раз вышли "на охоту". Военные в одном из спальных микрорайонов города задержали мужчину при выходе из подъезда.
Также добавим, что после резонансных действий представителей ТЦК в спальном микрорайоне Одессы в сети разгорелся скандал. Военные приступили к проверке по факту служебных нарушений.
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