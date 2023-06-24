Нові санкції для ухилянтів

Одесити у місті. Фото: Новини.LIVE

Війна в Україні триває, відповідно й мобілізація йде повним ходом. Як наслідок, щодня на кордоні виловлюють чоловіків призовного віку, охочих виїхати з країни. Причому схеми вивезення ухилянтів стають дедалі витонченішими. Яка точна кількість тих, хто "втік" та сьогодні перебуває за кордоном, сказати ніхто не може.

Ось тільки в суспільстві все частіше постає питання, яке стосується покарання тих, хто покинув свою країну під час війни. Вже були пропозиції позбавляти таких чоловіків громадянства раз і назавжди. Втім до реалізації це так і не дійшло. Нещодавно знову заговорили про посилення санкцій щодо втікачів. Цього разу нововведення анонсував міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Адже поки одні гинуть за Батьківщину, інші відпочивають, розважаються та заробляють гроші, перебуваючи в Європі.

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Чи необхідно все ж таки посилювати санкції стосовно тих чоловіків, які втекли від мобілізації, чи достатньо лише покарання штрафом, журналісти Новини.LIVE запитали одеситів.

Біля кордону затримали "пацієнтів лікарні"

Днями в Одеській області поблизу українсько-молдовського кордону у Болградському районі затримали групу молодиків від 25 до 30 років. Вони намагалися незаконно потрапити до Молдови. Чоловіки не реагували на вимогу прикордонного наряду зупинися. Через що довелося навіть здійснити кілька попереджувальних пострілів. Свою "нічну подорож" чоловіки пояснили тим, що їм дуже необхідне лікування саме у Молдові. Тепер вони відповідатимуть у суді за незаконний перетин кордону.

Порушники кордону. Фото: Ізмаїльський прикордонний загін

Зважаючи на те, що Одеська область — прикордонний регіон, охочих втекти від мобілізації та незаконно виїхати з України під час війни чимало. Закон тим часом говорить, що нині покарання для ухилянтів від мобілізації — це штраф. Кримінальна відповідальність настає, лише якщо чоловік утік за кордон уже після отримання повістки.

Втім навіть таке покарання не лякає громадян призовного віку. Через це міністр внутрішніх справ Ігор Клименко анонсував посилення санкцій для втікачів, зокрема покарання військовозобов’язаних, які незаконно виїхали з України під час війни.

"Навіть благородна мета не має стати підставою для порушення законодавства. Паралельно триватиме пошук інших юридичних інструментів і заходів впливу на тих, хто вже незаконно перетнув кордон і покинув країну в час великої біди", — зазначив міністр закордонних справ Ігор Клименко.

На його думку, відповідний законопроєкт продиктований запитом людей на справедливість.

Думки одеситів про санкції

Одеситка Людмила каже, що питання посилення санкцій щодо військовозобов’язаних досить складне. Дати конкретну відповідь на нього жінка не може, бо є чимало нюансів, які треба враховувати.

Одеситка Людмила. Фото: Новини.LIVE

"Нічого не можу сказати з цього питання. Є багато моментів, які треба проаналізувати, перш ніж карати людину. Адже війна — то страшно, і для мене не дивно, що чимало людей могли злякатися. І ось тут постає питання: а чи треба нам ті, хто боїться воювати? Тут треба розбиратися в кожній ситуації окремо. Хтось, можливо, поїхав із батьками, хтось — із хворими. Шкода всіх, одні гинуть на війні, інші втікають від неї, складне питання", — ділиться своїми думками Людмила.

Проти посилення кримінальної відповідальності й одеситка Тамара.

Одеситка Тамара. Фото: Новини.LIVE

"Я взагалі ніяк не вважаю, бо від новин, які сьогодні показують, і так дуже важко емоційно. Але вважаю, що кримінальна відповідальність не повинна бути", — наголосила Тамара.

Нові санкції — запит суспільства

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко зазначив, що підготовка законопроєкту щодо посилення покарання для ухилянтів покликана запитом суспільства на справедливість. Він попередив, що отримати всю інформацію про нелегалів буде нескладно. Оскільки хтось із них рано чи пізно повернеться, хтось звернеться до дипломатичних представництв України в інших державах за новими документами чи по допомогу. Тоді буде можливість перевірити, чи були в людини законні підстави для виїзду за кордон.

Одеситка Світлана вважає, що, перш ніж притягувати до кримінальної відповідальності, варто розібратися у причинах виїзду за кордон.

Одеситка Світлана. Фото: Новини.LIVE

"У пергу чергу треба розібратися, яка причина того, що чоловік виїхав за кордон. Можливо, він їхав до родичів або через хворобу, то чому він має нести за це кримінальну відповідальність!? От подивіться на ситуацію, яка коїться тут ввечері у парку: скільки є молоді, яка могла б бути на передовій та захищати країну від ворога. Але вони не йдуть, а у кафе сидять, гуляють та відпочивають", — каже Світлана.

Подружжя Лариса та Олександр переконані, що має бути диференційний підхід у питаннях мобілізації. Це допоможе уникнути багатьох проблем у майбутньому. Адже, на думку одеситів, не всі чоловіки здатні тримати зброю в руках та захищати країну.

Олександр та Лариса. Фото: Новини.LIVE

"Певна річ, що не варто карати кримінальною відповідальністю. У кожного є своя причина, чому він поїхав, тим паче, що життя у кожного одне. Але Вітчизну треба захищати. Не всі народжені воїнами, ті, хто таким себе відчуває вже давно на передовій. Хтось має працювати в тилу та сплачувати податки", — зазначили одесити.

Адміністративна чи кримінальна відповідальність

Сьогодні у разі незаконного виїзду чоловіків за кордон під час загальної мобілізації в Україні їм загрожує штраф або обмеження волі строком до 3 років. Якщо ж чоловік отримав повістку і після цього втік за кордон, ось ту вже наступає кримінальна відповідальність.

Одесит Едуард скептично ставиться до посилення санкцій. Чоловік вважає, що ініціатива провальна, бо несе в собі порушення законних прав громадян.

Одесит Едуард. Фото: Новини.LIVE

"Я не знаю наскільки це законно, бо, якщо вводити відповідальність кримінальну, то це треба робити на кілька мільйонів людей. Ну, така собі ініціатива, не дуже перспективна і продумана", — зазначив чоловік.

Тим часом Сергій вважає, що відповідальність повинна бути у будь-якому разі. Втім, кримінальна чи адміністративна, чоловік вагається відповісти.

Одесит Сергій. Фото: Новини.LIVE

"Я вважаю, що штраф має бути обов’язково, або ж кримінальна відповідальність, залежно від ситуації. Батьківщину треба захищати. Не можеш воювати, тоді донать, бо ворога треба відсувати й не давати йому можливість нас нищити. Справа чоловіка — захищати Батьківщину, а не втікати",— резюмував чоловік.

Як бачимо, думки одеситів розділилися. З іншого боку, питання про посилення відповідальності поки що теж у процесі обговорення. Тому, можливо, до його розгляду перейдуть лише тоді, коли закінчиться війна. Відповідно, запит суспільства вже на той час може послабитися, а згодом ніхто про нього навіть не згадає.

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