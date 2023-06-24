Новые санкции для уклоняющихся

Одесситы в городе. Фото: Новини.LIVE

Война в Украине продолжается, соответственно и мобилизация идет полным ходом. Как следствие, ежедневно на границе вылавливают мужчин призывного возраста, желающих уехать из страны. Причем схемы вывоза уклонистов становятся все более изощренными. Какое точное количество тех, кто "убежал" и сегодня находится за границей, сказать никто не может.

Вот только в обществе все чаще возникает вопрос, касающийся наказания тех, кто покинул свою страну во время войны. Уже были предложения лишать таких мужчин гражданства раз и навсегда. Впрочем, до реализации это так и не дошло. Недавно снова заговорили об ужесточении санкций в отношении беглецов. В этот раз нововведение анонсировал министр внутренних дел Игорь Клименко. Ведь пока одни гибнут за Родину, другие отдыхают, развлекаются и зарабатывают деньги, находясь в Европе.

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Необходимо ли все же усиливать санкции в отношении тех мужчин, которые сбежали от мобилизации, или достаточно наказания штрафом, журналисты Новини.LIVE спросили у одесситов.

У границы задержали "пациентов больницы"

На днях в Одесской области вблизи украино-молдавской границы в Болградском районе задержали группу молодых людей от 25-30 лет. Они пытались незаконно попасть в Молдову. Мужчины не реагировали на требование пограничного наряда остановиться. Из-за чего пришлось даже произвести несколько предупреждающих выстрелов. Свое "ночное путешествие" мужчины объяснили тем, что им очень необходимо лечение именно в Молдове. Теперь они будут отвечать в суде за незаконное пересечение границы.

Нарушители границы. Фото: Измаильский пограничный отряд

Учитывая, что Одесская область — приграничный регион, желающих сбежать от мобилизации и незаконно выехать из Украины во время войны немало. Закон тем временем говорит, что в настоящее время наказание для уклоняющихся от мобилизации — это штраф. Уголовная ответственность наступает, только если мужчина скрылся за границу уже после получения повестки.

Впрочем, даже такое наказание не пугает граждан призывного возраста. В связи с этим министр внутренних дел Игорь Клименко анонсировал ужесточение санкций для беглецов, в частности наказание военнообязанных, незаконно выехавших из Украины во время войны.

"Даже благородная цель не должна стать основанием для нарушения законодательства. Параллельно будет продолжаться поиск других юридических инструментов и мер влияния на тех, кто уже незаконно пересек границу и покинул страну во время большой беды", — отметил министр иностранных дел Игорь Клименко.

По его мнению, соответствующий законопроект продиктован запросом людей на справедливость.

Мнения одесситов о санкциях

Одесситка Людмила говорит, что вопрос усиления санкций в отношении военнообязанных достаточно сложен. Дать конкретный ответ на него женщина не может, потому что есть немало нюансов, которые нужно учитывать.

Одесситка Людмила. Фото: Новини.LIVE

"Ничего не могу сказать по этому вопросу. Есть много моментов, которые нужно проанализировать, прежде чем наказывать человека. Ведь, война — это страшно, и для меня неудивительно, что многие могли испугаться. И вот здесь возникает вопрос: а нужны ли нам те, кто боится воевать? Здесь нужно разбираться в каждой ситуации отдельно. Кто-то, возможно, уехал с родителями, кто-то с больными. Жаль всех, одни гибнут на войне, другие бегут от нее, сложный вопрос", — делится своими мыслями Людмила.

Против усиления уголовной ответственности и одесситка Тамара.

Одесситка Тамара. Фото: Новини.LIVE

"Я вообще никак не считаю, потому что от новостей, которые сегодня показывают, и так тяжело эмоционально. Но считаю, что уголовной ответственности не должно быть", — подчеркнула Тамара.

Новые санкции — запрос общества

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко отметил, что подготовка законопроекта об усилении наказания для уклонистов призвана запросом общества на справедливость. Он предупредил, что получить всю информацию о нелегалах будет несложно. Поскольку кто-то из них рано или поздно вернется, кто-то обратится к дипломатическим представительствам Украины в других государствах за новыми документами или помощью. Тогда будет возможность проверить, были ли у человека законные основания для выезда за границу.

Одесситка Светлана считает, что, прежде чем привлекать к уголовной ответственности, следует разобраться в причинах выезда за границу.

Одесситка Светлана. Фото: Новини.LIVE

"В первую очередь надо разобраться, какая причина того, что мужчина уехал за границу. Возможно, он ехал к родственникам или по болезни, так почему он должен нести за это уголовную ответственность!? Вот посмотрите на ситуацию, которая происходит здесь вечером в парке: сколько молодых мужчин, которые могли бы быть на передовой и защищать страну от врага. Но они не идут, а в кафе сидят, гуляют и отдыхают", — говорит Светлана.

Супруги Лариса и Александр убеждены, что должен быть дифференциальный подход по вопросам мобилизации. Это поможет избежать многих проблем в будущем. Ведь, по мнению одесситов, не все мужчины могут держать оружие в руках и защищать страну.

Александр и Лариса. Фото: Новини.LIVE

"Конечно, что не стоит наказывать уголовной ответственностью. У каждого есть своя причина, почему он уехал, тем более что жизнь у каждого одна. Но Отечество нужно защищать. Не все рождены воинами, те, кто таким себя чувствует уже давно на передовой. Кто-то должен работать в тылу и платить налоги", — отметили одесситы.

Административная или уголовная ответственность

Сегодня в случае незаконного выезда мужчин за границу во время всеобщей мобилизации в Украине им грозит штраф или ограничение свободы сроком до 3 лет. Если же мужчина получил повестку и после этого скрылся за границу, вот тут уже наступает уголовная ответственность.

Одессит Эдуард скептически относится к ужесточению санкций. Мужчина считает, что инициатива обречена на провал, потому что несет в себе нарушение законных прав граждан.

Одесса Эдуард. Фото: Новини.LIVE

"Я не знаю, насколько это законно, потому что, если вводить ответственность уголовную, то это нужно делать на несколько миллионов человек. Ну такая себе инициатива, не очень перспективная и продуманная", — отметил мужчина.

Между тем, Сергей считает, что ответственность должна быть в любом случае. Впрочем, уголовная или административная, мужчина затрудняется ответить.

Одессит Сергей. Фото: Новини.LIVE

"Я считаю, что штраф должен быть обязательно, или уголовная ответственность, в зависимости от ситуации. Родину нужно защищать. Не можешь воевать, тогда донать, потому что врага надо отодвигать и не давать ему возможность нас уничтожать. Дело мужчины защищать Родину, а не убегать", — резюмировал мужчина.

Как видим, мнения одесситов разделились. С другой стороны, вопрос об усилении ответственности пока находится в процессе обсуждения. Поэтому, возможно, к его рассмотрению перейдут только тогда, когда закончится война. Соответственно, запрос общества уже к тому времени может ослабеть, а потом никто о нем даже не вспомнит.

Напомним, одесских аграриев будут бронировать от мобилизации. Более подробно об этом читайте в нашем материале.