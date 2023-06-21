Одеський парк Горького перейменують

Парк ім. Горького. Фото: Новини.LIVE

На мапі Одеси продовжують з’являтися нові назви, пов’язані з сьогоденням українського народу, його протистоянням у довготривалій війні, розпочатій Російською Федерацією. Після повномасштабного вторгнення окупантів, одесити все більше підтримують ідею позбавлення імперського минулого, що десятками років штучно насаджувалося в місті.

Так, відомому одеському парку ім. Горького, який було закладено в 1973 році, пропонується надати назву Парк дитячих мрій як присвяту українським дітям, що постраждали й продовжують страждати від війни. Зараз на його території безліч можливостей саме для дитячого дозвілля, тож і надалі парк буде продовжувати розвиватися у цьому напрямку.

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Історія парку ім. Горького

На сайті Одеської міської ради з’явилась інформація про чергове перейменування вулиць, провулків, кладовищ, парків. Члени історико-топонімічної комісії, до складу якої входять історики, літературознавці, краєзнавці, науковці, представники духовенства та музеїв, оприлюднили нові пропозиції 17 топонімів, що підлягають перейменуванню. Серед них і парк ім. Горького.

Пам'ятник Горькому в однойменному парку. Фото: Новини.LIVE

Він був створений у 1977 році рішенням виконкому Малиновського району міста Одеси № 136. Хоча сама закладка парку відбулася ще в 1961 році. Втім лише через 12 років, в жовтні 1973 року, у місті все-таки влаштували урочисте відкриття цієї зеленої зони відпочинку.

На початку 80-х років у парку з'явилося кафе і кінотеатр в літаку Ту-104. Втім у 90-ті роки в ньому сталася пожежа, літак був демонтований. В кінці 2000-их років була проведена реставрація паркової зони й наразі ця зелена зона — одна із найпопулярніших місць відпочинку одеситів.

Кінотеатр у парку. Фото: Новини.LIVE

Переселенці Володимир та Іван, які не так давно живуть у місті, вважають, що обирати нову назву парку повинні саме одесити. Адже, вони тут прогулюються із дітьми та можуть обґрунтувати пропозиції нових топонімів.

Володимир про перейменування. Фото: Новини.LIVE

"Я не місцевий мешканець і мені важко сказати, як саме має називатися по-новому парк ім. Горького. Думаю, що тут треба враховувати думку тих, хто давно живе у місті та відпочиває в ньому. Як громадськість міста вирішить, то так і має бути", — зазначив Володимир.

Його товариш Іван, який працює у парку ім. Горького каже, що назва Парк дитячих мрій дуже влучна, бо тут досить багато різноманітних локацій для дитячого відпочинку: гойдалки, пісочниці, батути, атракціони, спортивний майданчик.

Іван про дитяче дозвілля у парку. Фото: Новини.LIVE

"Я непогано ставлюся до того, що можуть з’явитися нові назви. Втім вважаю, що саме мешканці міста повинні долучитися до обговорення і запропонувати власне бачення. Хоча назва Парк дитячих мрій досить непогана, мені подобається", — поділився своїми думками Іван.

Зелена зона відпочинку

Нині парк ім. Горького — це справжній оазис у Хаджибейському районі серед бетонних житлових будинків, що розташовані поруч із ним. По периметру він обмежений вулицями Космонавтів, Героїв Крут, Варненською і Генерала Петрова.

Центральна площа парку. Фото: Новини.LIVE

На території парку зростає понад 6 тисяч дерев. Серед них ялина блакитна, сосна кримська, дуб, залізняк, горобина червона. Жива огорожа з 5 тисяч кущів туї західної і кизильника чітко окреслює межі. Квітучі кущі мальви сирійської, дроку іспанського, форзиції, Керрі японської, жасмину, бузку органічно вписуються в неї, створюючи враження майстерно сплетеного вінка. В ньому розташовується безліч різних атракціонів та є спортивні майданчики.

Одесити у парку. Фото: Новини.LIVE

Одним з найпопулярніших місць парку є територія поруч з кінотеатром, де знаходиться найбільша кількість атракціонів. Напевно, найголовніший з них — це дитячі електричні машинки. Також у парку є безліч кафе.

Подружжя одеситів Петро та Наталя проживають в районі Таїрове. Втім щодня вони намагаються знайти вільний час, аби разом із дітьми прогулятися зеленою зоною. Поки дружина із немовлям, чоловік слідкує за тим, як старший син вправно освоює їзду на роликах. Про перейменування свого улюбленого парку вони чують вперше, втім кажуть, що нова запропонована назва дійсно відповідає його атмосфері.

Одесит Петро про перейменування парку. Фото: Новини.LIVE

"Ось так одразу сказати, які ще можуть бути нові варіанти назви парку Горького не можу, але скажу, що назва Парк дитячих мрій досить непогано звучить. Тут дійсно багато дітей, молодих мам. Хоча з іншої сторони, люди звикли до того, що цей парк називається саме так, але, зважаючи на те, що у нас зараз йде процес перейменування всього, то напевно воно на часі", — розказав одесит Петро.

Одеситка Ірина про варіанти перейменування. Фото: Новини.LIVE

"Перший раз чую таку назву, але вона досить позитивна, на мій погляд, але парк Горького більш звично. Я не проти старої назви, але, якщо люди проголосують за Парк дитячих мрій, то хай буде так. Мені дуже подобається цей парк, він досить зручно розташований, хоча ми й живемо в іншому районі. А щодо назви, то вважаю, що повинно бути кілька пропозицій і місцеві мешканці повинні брати участь в обговоренні, бо коли лише один варіант, то він обмежує в альтернативі", — наголосила одеситка Ірина.

Перейменування топонімів в Одесі триває

Робоча група, яка готує пропозиції щодо нових найменувань та історичні довідки, сьогодні продовжує в Одесі формувати тематичні мікрорайони, які пов’язані загальними історичними, культурними, географічними сенсами. Крім того, в топоніміку міста вносять імена видатних українських діячів та історичних назв. Загалом, більшість одеситів позитивно оцінюють процес перейменування.

Наталя часто із немовлям вранці відпочивають у парку Горького. Жінка каже, що це одне із найулюбленіших місць її родини. Адже тут свіже повітря, багато зелені, можна навіть зустріти білочок, які граються на галявинах. Наталя вважає, що перейменування парку, зважаючи на останні події в країні, на часі.

Одеситка Наталя про нову назву парку. Фото: Новини.LIVE

"Я думаю, що нова назва досить добре підходить, хоча й одесити вже звикли до назви парк Горького. Але сьогодні все змінюється, тому у принципі, враховуючи, що тут і Черемушки, і Таїрове відпочивають, то думаю, що ця назва буде актуальна на теперішній час", — резюмувала Наталя.

Зазначимо, що окрім перейменування міських топонімів, члени комісії запропонували створити в Одесі нову алею — Створну. Вона буде знаходитися на початку Преображенської вулиці, навпроти Економічного університету. Її назва пов’язана з цікавим фактом: на будинку номер 5 вулиці Преображенської знаходиться башточка з червоним ліхтарем — ця башточка і є Одеський Створний маяк, продовження Воронцовського маяка, за сигналом якого орієнтуються судна, які заходять в Одеський порт.

Нагадаємо, що всі пропозиції комісії мають рекомендований характер та остаточно вирішуються голосуванням на сесії міської ради.