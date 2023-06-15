Підрив Каховської ГЕС: епідемія в Одесі

Сміття з Херсона на пляжах Одеси. Фото: Новини.LIVE

Гори побутового сміття, міни, пластик, гілки дерев, очерет, мертві тварини... І це далеко не весь перелік того, чим сьогодні "багате" одеське узбережжя. Громадян закликали не торкатися того, що, після підриву Каховської ГЕС, принесло великою водою на пляжі Одеської області.

Екологи тим часом вже застерігають, бо рівень солоності у морі різко впав. Це почало негативно позначатися на флорі та фауні водойми: ледь не щодня на берег виносить мертвих плазунів. Не кращі новини й від епідеміологів. В акваторії Чорного моря виявлено сальмонелу та кишкову інфекцію.

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Обласна державна адміністрація нагадує про тимчасову заборону відвідування пляжів та купання у Чорному морі. Відпочинок на узбережжі може призвести не лише до захворювання, але й коштувати життя через мінну небезпеку.

Чи побоюються одесити спалаху нових інфекцій і як себе оберігають від можливої епідемії, дізнавалися журналісти Новини.LIVE.

Епідеміологічна ситуація в Одесі

За останній тиждень в Одесі збільшилася кількість випадків гострих кишкових інфекцій. Кількість випадків подвоїлася з 56 до 110, зокрема серед дорослих зросла в 1,8 раза (з 25 до 45), а серед дітей до 17 років — у 2,1 раза (з 31 до 65).

З метою запобігання поширенню холери в області з 1 червня епідеміологи розпочали моніторинг присутності холерного вібріона в навколишньому середовищі, зокрема у водоймах, морській воді на пляжах і стічній воді інфекційних стаціонарів та станцій біологічного очищення. Також проводиться обстеження хворих з розладами шлунково-кишкового тракту на холеру.

Гори сміття на одеському узбережжі. Фото: Владислав Балінський

Одесит Ігор, із перших днів після підриву Каховської ГЕС, ретельно миє всі продукти та зробив запаси йоду. Каже, це старий перевірений та дієвий метод боротьби з інфекціями.

Одесит Ігор про боротьбу з інфекціями. Фото: Новини.LIVE

"Якщо по місту буде ускладнюватися епідеміологічна ситуація, то я до цього готовий. Зробив запаси йоду, руки ретельно мию, продукти промиваю кип’яченою водою. Але, якщо всі містяни будуть дотримуватися санітарних норм, то тоді можна пережити ймовірну небезпеку. Думаю, що зараз медицина та епідеміологічна служба повинні бути мобілізовані максимально", — ділиться своїми думками Ігор.

До погіршення епідеміологічної ситуації в місті готова й одеситка Людмила. Жінка згадує, як у молодості пережила епідемію холери. Головне каже, чітко дотримуватися всіх санітарних вимог.

Людмила про боротьбу із холерою. Фото: Новини.LIVE

"За будь-яких умов треба себе берегти та бути уважними. Певна річ, що зараз про море одеситам треба забути. Я пам’ятаю, як колись мені довелося пережити епідемію холери. Тоді місто повністю закрили на карантин, всі вулиці й дороги ретельно мили. Якщо тоді поширення інфекції змогли зупинити, тоді й зараз зможуть", — зазначає Людмила.

Загроза з моря

У зв'язку з руйнуванням Каховської ГЕС наразі на Одещині спостерігається масова загибель риби. Станом на сьогодні в області посилили заходи епідеміологічної безпеки. За останні два дні не допущено до обігу понад 200 кг риби, що не відповідала вимогам законодавства. Найближчим часом планується проведення комплексних перевірок ринків на території міста Одеси та області, а саме в Ізмаїльському, Білгород-Дністровському районах, які також виходять на акваторію Чорного моря.

Мор риби. Фото: Державне агентство меліорації та рибного господарства України

Одеситка Вікторія щойно із міського базару, де купила овочі та фрукти. Каже, що дотримується всіх безпекових заходів що й радить робити іншим.

Вікторія про дотримання санітарних норм. Фото: Новини.LIVE

"Певна річ, що ми побоюємося як і всі, адже все були чутки про холерну паличку, поширення інфекції. Дуже багато загиблих тварин, які опинилися у морі. Тому я намагаюся мити овочі кип’яченою водою, посуд теж промиваю нею. Зараз ні в якому разі не можна розслаблятися. Всі повинні бути свідомими та робити те ж саме. Тим паче, що Водоканал повідомив, що у них є необхідна кількість реагентів для очищення питної води",— розказала Вікторія.

Попри заборону відвідування пляжів, частина одеситів все ж таки порушили рекомендації військових та почали власними силами прибирати сміття з узбережжя. Одесит Геннадій вважає, що це наразі є дуже небезпечно, тому разом із родиною утримуються від прогулянок морем.

Одесит Геннадій з сином Михайлом. Фото: Новини.LIVE

"Певна річ, що така ситуація в Чорному морі насторожує, є побоювання за здоров’я дітей та й взагалі переймаємося тим, що нас очікує попереду. Зараз намагаємося не відвідувати узбережжя, хоча були там й бачили маленьких змій, ящірок і купи сміття, яке винесло на узбережжя та небезпечних речей. Ми дуже засмучені, бо все це може призвести до екологічної катастрофи та й друге літо вже у нас вкрали росіяни", — зазначає Геннадій.

Як вберегтись від кишкових інфекцій

Мешканцям міста наголошують на необхідності суворого дотримання санітарно-гігієнічних норм, особливо щодо миття фруктів, овочів та якісної термічної обробки м'яса, яєць та риби. Також рекомендується утриматися від придбання харчів на стихійних ринках та уживання морської риби та морепродуктів з Чорного моря.

Родина Інни вже давно споживає очищену воду, а продукти ретельно миють. Жінка каже, що овочі та фрукти купує лише у перевірених роками продавців, а стихійні ринки оминають.

Одеситка Інна з донькою. Фото: Новини.LIVE

"Ми поки море не відвідуємо, бо там брудно та небезпечно. Не можу сказати, що дуже сильно зараз звертаємо увагу на свою безпеку, бо ми завжди пильні у питаннях гігієни та санітарії, але намагаємося уникати місць, де є загроза поширення певних інфекцій. Воду п’ємо бутельовану, миємо овочі та фрукти, які купуємо у перевірених продавців. Плануємо завтра все-таки навідатися до узбережжя, аби на власні очі побачити, що там коїться. Знаємо, що не можна на пляжі нічого чіпати. З острахом очікуємо, що буде далі, бо там не лише дерева, але й загиблі тварини, сміття, потік води виніс у Чорне море всі відходи, що колись були у землі, або на сміттєзвалищах", — розказала Інна.

Не панікувати рекомендує одеситка Маргарита. Ще із часів ковіду дівчина привчила себе бути обережною.

Одеситка Маргарита. Фото: Новини.LIVE

"Наслідки можуть бути жахливі, загине чимало флори та фауни та й сама морська вода матиме погіршення екологічного стану. Я не боюся поширення інфекції, бо, якщо дотримуватися всіх заходів безпеки, тоді все буде добре", — резюмувала Маргарита.

Зважаючи на все, довгоочікуваного відкриття пляжів цього року одеситам все ж таки не дочекатися. Вже зараз зрозуміло, що наслідки підриву Каховської ГЕС для Чорного моря будуть жахливими й далеко не факт, що воно зможе очиститися після такої кількості сміття. А на відновлення флори та фауни підуть десятиліття.