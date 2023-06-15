Подрыв Каховской ГЭС: эпидемия в Одессе

Мусор из Херсона на пляжах Одессы. Фото: Новини.LIVE

Горы бытового мусора, мины, пластик, ветки деревьев, камыш, мертвые животные... И это далеко не весь перечень того, чем сегодня "богатое" одесское побережье. Граждан призвали не касаться того, что после подрыва Каховской ГЭС принесло большой водой на пляже Одесской области.

Экологи тем временем уже бьют тревогу, потому что уровень солености в море резко упал. Это стало негативно сказываться на флоре и фауне водоема: чуть ли не каждый день на берег выносит мертвых пресмыкающихся. Не лучшие новости и от эпидемиологов. В акватории Черного моря обнаружена сальмонелла и кишечная инфекция.

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Опасаются ли одесситы вспышки новых инфекций и как себя оберегают от возможной эпидемии, узнавали журналисты Новини.LIVE.

Эпидемиологическая ситуация в Одессе

За последнюю неделю в Одессе увеличилось количество случаев острых кишечных инфекций. Количество случаев удвоилось с 56 до 110, в том числе среди взрослых выросло в 1,8 раза (с 25 до 45), а среди детей до 17 лет — в 2,1 раза (с 31 до 65).

С целью предотвращения распространения холеры в области с 1 июня эпидемиологи приступили к мониторингу присутствия холерного вибриона в окружающей среде, в частности в водоемах, морской воде на пляжах и сточной воде инфекционных стационаров и станций биологической очистки. Также проводится обследование больных с расстройствами желудочно-кишечного тракта холерой.

Горы мусора на одесском побережье. Фото: Владислав Балинский

Одессит Игорь с первых дней после подрыва Каховской ГЭС тщательно моет все продукты и сделал запасы йода. Говорит, это старый проверенный и действенный способ борьбы с инфекциями.

Одессит Игорь о борьбе с инфекциями. Фото: Новини.LIVE

"Если по городу будет усложняться эпидемиологическая ситуация, то я к этому готов. Сделал запасы йода, руки тщательно мою, продукты промываю кипяченой водой. Но если все горожане будут соблюдать санитарные нормы, то тогда можно пережить вероятную опасность. Думаю, что сейчас медицина и эпидемиологическая служба должны быть мобилизованы максимально", — делится своим мнением Игорь.

К ухудшению эпидемиологической ситуации в городе готова и одесситка Людмила. Женщина вспоминает, как в молодости пережила эпидемию холеры. Главное говорит, четко соблюдать все санитарные требования.

Людмила о борьбе с холерой. Фото: Новини.LIVE

"В любых условиях надо себя беречь и быть внимательными. Конечно, сейчас о море одесситам надо забыть. Я помню, как когда-то мне пришлось пережить эпидемию холеры. Тогда город полностью закрыли на карантин, все улицы и дороги тщательно мыли. Если тогда распространение инфекции смогли остановить, значит и сейчас смогут", — отмечает Людмила.

Угроза с моря

В связи с разрушением Каховской ГЭС в настоящее время в Одесской области наблюдается массовая гибель рыбы. По состоянию на сегодняшний день в области усилили меры эпидемиологической безопасности. За последние два дня не допущено к продаже более 200 кг рыбы, которая не отвечала требованиям законодательства. В ближайшее время планируется проведение комплексных проверок рынков на территории города Одессы и области, а именно в Измаильском, Белгород-Днестровском районах, которые также выходят на акваторию Черного моря.

Мор рыбы. Фото: Государственное агентство мелиорации и рыбного хозяйства Украины

Одесситка Виктория только с городского базара, где купила овощи и фрукты. Говорит, что соблюдает все меры безопасности, что советует делать и другим.

Виктория о соблюдении санитарных норм. Фото: Новини.LIVE

"Конечно, что мы опасаемся, как и все, ведь уже были слухи о холерной палочке, распространении инфекции. Очень много погибших животных, которые оказались в море. Поэтому я пытаюсь мыть овощи кипяченой водой, посуду тоже промываю ею. Сейчас нельзя расслабляться. Все должны быть сознательными и делать то же самое. Тем более, что Водоканал сообщил, что у них есть необходимое количество реагентов для очистки питьевой воды", — рассказала Виктория.

Несмотря на запрет посещения пляжей, часть одесситов все же нарушили рекомендации военных и начали собственными силами убирать мусор с побережья. Одессит Геннадий считает, что это сейчас очень опасно, поэтому вместе с семьей воздерживаются от прогулок у моря.

Одессит Геннадий с сыном Михаилом. Фото: Новини.LIVE

"Конечно, такая ситуация в Черном море настораживает, есть опасения за здоровье детей и вообще беспокоимся о том, что нас ожидает впереди. Сейчас стараемся не посещать побережья, хотя были там и видели маленьких змей, ящериц и кучи мусора, который вынесло на побережье. Мы очень расстроены, потому что все это может привести к экологической катастрофе, к тому же, второе лето уже у нас украли россияне", — отмечает Геннадий.

Как уберечься от кишечных инфекций

Жителям города рекомендуют строго соблюдать санитарно-гигиенические нормы: особенно мытье фруктов, овощей и качественной термической обработки мяса, яиц и рыбы. Также рекомендуется воздержаться от приобретения продовольствия на стихийных рынках и употребления морской рыбы и морепродуктов из Черного моря.

Семья Инны уже давно потребляет очищенную воду, а продукты тщательно моют. Женщина говорит, что овощи и фрукты покупает только у проверенных годами продавцов, а стихийные рынки обходят стороной.

Одесситка Инна с дочерью. Фото: Новини.LIVE

"Мы пока море не посещаем, потому что там грязно и опасно. Не могу сказать, что очень сильно сейчас обращаем внимание на свою безопасность, потому что мы всегда бдительны в вопросах гигиены и санитарии, но стараемся избегать мест, где есть угроза распространения определенных инфекций. Воду пьем бутилированную, моем овощи и фрукты, которые покупаем у проверенных продавцов. Планируем завтра все-таки посетить побережье, чтобы собственными глазами увидеть, что там творится. Знаем, что нельзя на пляже ничего трогать. Со страхом ожидаем, что будет дальше, потому что там не только деревья, но и погибшие животные, мусор, поток воды вынес в Черное море все отходы, когда-то находившиеся в земле, или на мусорных свалках",— рассказала Инна.

Не паниковать рекомендует одесситка Маргарита. Еще со времен ковида девушка приучила себя быть осторожной.

Одесситка Маргарита. Фото: Новини.LIVE

"Последствия могут быть ужасны, погибнет немало флоры и фауны, да и сама морская вода будет иметь ухудшение экологического состояния. Я не боюсь распространения инфекции, потому что, если соблюдать все меры безопасности, тогда все будет хорошо", — резюмировала Маргарита.

Судя по всему, долгожданное открытие пляжей в этом году одесситам все же не дождаться. Уже сейчас понятно, что последствия подрыва Каховской ГЭС для Черного моря будут ужасающими и далеко не факт, что оно сможет очиститься после такого мусора. А на восстановление флоры и фауны уйдут десятилетия.