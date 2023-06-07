Зброя у вільному доступі: чи потрібно її легалізувати

Пістолет на місці вбивства. Фото: Новини.LIVE

Сімейні скандали, переслідування, стрілянина і як результат — троє загиблих. Такі наслідки кривавої драми, що трапилася в Одесі 1 червня. І таких випадків, коли громадяни з допомогою зброї розв'язують конфліктні питання, останніми роками зафіксували чимало.

Суперечки щодо легалізації вогнепальної зброї ведуться вже не один рік, ось тільки єдиної думки так і досі нема. А все через те, що надто багато неоднозначних моментів та прикладів, коли в суперечці переважала не істина, а той, хто перший вистрілив.

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Парламентарі проти легалізації зброї

Понад 20 років в Україні точаться дискусії щодо права на вогнепальну зброю чи її легалізації. У березні 2021 року Верховна Рада України вкотре не підтримала цю ідею. Більшість політиків наголошували на тому, що суспільство не готове до такого кроку через те, що культура поводження зі зброєю в Україні ще на надто низькому рівні.

Одесит Володимир вважає, що таке рішення на законодавчому рівні було абсолютно вірне. За його словами, дозвіл на використання зброї створює потенційну небезпеку для здоров’я чи навіть життя людей.

Одесит Володимир про легалізацію зброї. Фото: Новини.LIVE

"Я проти того, щоб в Україні легалізували вогнепальну зброю, а також проти будь-якої стрілянини та війни загалом. Якщо дозволять людям користуватися зброєю, то це може призвести до безладу. Будуть стріляти, не розбираючись у ситуації, а постраждати можуть невинні люди", — ділиться своїми думками Володимир.

Проєкт закону

Напередодні повномасштабного вторгнення РФ на територію України парламентарі все ж таки прийняли за основу проєкт закону "Про право на цивільну вогнепальну зброю". Ним передбачається впровадження посвідчення власника зброї та ведення єдиного державного реєстру цивільної вогнепальної зброї. Зазначається, що отримати всі необхідні документи можуть дієздатні громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають на території нашої країни з урахуванням певних обмежень.

Одесити Юрій Михайлович та Іван Григорович, з огляду на свій поважний вік та життєвий досвід, переконані, що зброя має бути у руках лише перевірених громадян, котрі знають, коли її варто застосовувати.

Одесити про використання зброї. Фото: Новини.LIVE

"Не можна всім громадянам давати дозвіл на використання вогнепальної зброї. Бо кожна людина по-різному налаштована. Знаючи, що мають зброю на руках, можуть у будь-який момент стріляти один по одному. Зверніть увагу на чоловіків в Одесі. Якщо у когось на грудях сумка, то ймовірно, що там пістолет. Ось тут постає питання, а навіщо такій людині зброя, якщо вона не має права стріляти!? А ще ж є душевно хворі люди. Ця категорія взагалі може у будь-який момент розпочати стрілянину, бо ніхто ж не знає, що у них в голові. Зброю треба давати лише перевіреним громадянам, кому вона дійсно потрібна", — поділилися своїми думками одесити Юрій Михайлович та Іван Григорович.

Війна і зброя

Загарбницьке вторгнення окупантів в Україну змінило ставлення громадян до права на зброю. 59% із них, під час всеукраїнського опитування у 2022 році, виявили готовність отримати зброю для особистого захисту. Для них вона із "загрози" перетворилася на "захист".

Одесит Василь повністю підтримує законопроєкт, що передбачає легалізацію зброї. Втім вважає, що українське суспільство сьогодні поки ще не готове до цього.

Одесит Василь підтримує законопроєкт про легалізацію зброї. Фото: Новини.LIVE

"У кожного громадянина у квартирі має бути сейф для зброї. Я вважаю, що всі українці, окрім психологічно хворих, можуть отримати дозвіл на її використання. Але це не буде в нашій країні так швидко, як передбачають законотворці. А все тому, що свідомість наших громадян поки на низькому рівні: є такі люди, що їм лише дай зброю в руки та й все — відповідальність за наслідки її використання вже їх не цікавлять. Думаю, що через багато років в Україні все ж таки настане час, коли кожен зможе отримати дозвіл на використання зброї, хоча б травматичної. І таким чином захистити себе та своїх рідних від певної небезпеки. Заборона ні до чого хорошого не призведе. З початком війни майже у кожного вже є нелегальна зброя на руках", — резюмував Василь.

Дозвіл на зброю

Згідно з чинним законодавством, сьогодні кожен громадянин при досягненні певного віку може легально придбати зброю.

Мисливську гладкоствольну рушницю — з 21 року.

Нарізну зброю (карабін, гвинтівку та рушницю) — з 25 років.

Травматична зброя — певні категорії громадян.

Рушниця. Фото: Новини.LIVE

За інформацією Міністерства внутрішніх справ України, до початку війни громадяни легально володіли вогнепальною зброєю у загальній кількості близько 1,3 млн одиниць. Втім найбільшу проблему створює саме нелегальна зброя. За даними швейцарської дослідницької організації Small Arms Survey, в Україні її налічується від 3 до 5 мільйонів одиниць.

Одеситка Олена Іванівна виступає категорично проти легалізації зброї. Під враженнями від останніх кривавих подій в Одесі, жінка вважає, що людських смертей можна було уникнути, якби учасники конфлікту не стріляли один в одного.

Олена Іванівна про стрілянину в Одесі. Фото: Новини.LIVE

"У жодному разі не можна легалізувати в Україні вогнепальну зброю для всіх громадян. Сьогодні є багато неврівноважених людей, психічно нездорових, озлоблених. Якщо у них буде на руках зброя, то це може призвести до трагічних наслідків, конфліктів, вбивств, до безладу в країні, особливо у воєнний час", — зазначає Олена Іванівна.

Вбивство в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Перевірка громадян перед отриманням зброї

У березні 2023 року міністр оборони України Олексій Резніков пообіцяв легалізувати вогнепальну зброю, аби кожен українець з підліткового віку знав, що таке пістолет і як потрібно з ним поводитися. Таке нововведення, на думку міністра, допоможе у боротьбі проти ворога. Однак перед тим, як отримати дозвіл на володіння зброєю, громадяни повинні пройти спеціальну перевірку у психіатра, нарколога і правоохоронців.

Втім не всі громадяни підтримують таку ініціативу. Одесит Ігор вважає, що наразі необхідно провести інвентаризацію наявної зброї в українців та створити відповідні реєстри. А вже потім відкривати дозвіл.

Одесит Ігор про створення реєстрів власників зброї. Фото: Новини.LIVE

"Якщо, до прикладу, сьогодні дозволять купувати вогнепальну зброю всім громадянам, то це небезпечно. Вважаю, що таке рішення не зовсім буде правильним, бо кожна людина може застосувати її на власний розсуд. Як результат може бути чимало кримінальних інцидентів. Ось, до прикладу, стрілянина, що сталася минулого тижня в Одесі. Тут ще треба перевірити законність використання зброї. А тепер уявіть, якщо буде дозвіл, то це ж у будь-якому незрозумілому випадку одразу стрілятимуть, навіть не розбираючись у ситуації", — розказав одесит Ігор.

Тим часом науковці зазначають, що чим вищий рівень легального озброєння населення, тим більш розвинутий рівень демократії у країні та соціальної відповідальності суспільства. Втім, попри такі висновки, остаточну реформу легалізації зброї на території України нардепи та члени уряду все ще не наважилися врегулювати.