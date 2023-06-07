Оружие в свободном доступе: нужно ли его легализовать

Пистолет на месте убийства. Фото: Новини.LIVE

Семейные скандалы, преследования, стрельба и как результат — трое погибших. Таковы последствия кровавой драмы, произошедшей в Одессе 1 июня. И таких ситуаций, когда граждане с помощью оружия решают конфликтные вопросы, за последние годы зафиксировали немало.

Споры по поводу легализации огнестрельного оружия ведутся уже не один год, вот только единого мнения так до сих пор нет. А все потому, что слишком много неоднозначных моментов и примеров, когда в споре преобладала не истина, а тот, кто первым выстрелил.

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Парламентарии против легализации оружия

Более 20 лет в Украине ведутся дискуссии о праве на огнестрельное оружие или его легализации. В марте 2021 года Верховная Рада Украины еще раз не поддержала эту идею. Большинство политиков отмечали, что общество не готово к такому шагу из-за того, что культура обращения с оружием в Украине еще на слишком низком уровне.

Одессит Владимир считает, что такое решение на законодательном уровне было абсолютно верным. По его словам, разрешение на использование оружия создает потенциальную опасность для здоровья или жизни людей.

Одессит Владимир о легализации оружия. Фото: Новини. LIVE

"Я против того, чтобы в Украине легализировали огнестрельное оружие, а также против любой стрельбы и войны в целом. Если позволят людям пользоваться оружием, то это может привести к беспорядку. Будут стрелять, не разбираясь в ситуации, а пострадать могут невиновные люди", — делится своими мыслями Владимир.

Проект закона

В преддверии полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины парламентарии все же приняли за основу проект закона "О праве на гражданское огнестрельное оружие". Им предусматривается внедрение удостоверения владельца оружия и ведения единого государственного реестра гражданского огнестрельного оружия. Отмечается, что получить все необходимые документы могут дееспособные граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории нашей страны с учетом определенных ограничений.

Одесситы Юрий Михайлович и Иван Григорьевич, учитывая свой почтенный возраст и жизненный опыт, убеждены, что оружие должно быть в руках только проверенных граждан, которые знают, когда его следует применять.

Одесситы об использовании оружия. Фото: Новини.LIVE

"Нельзя всем гражданам давать разрешение на использование огнестрельного оружия. Потому что каждый человек по-разному настроен. Зная, что имеют оружие на руках, могут в любой момент стрелять. Обратите внимание на мужчин в Одессе. Если у кого-то на груди сумка, то вероятно, что там пистолет. Вот здесь возникает вопрос, а зачем такому человеку оружие, если он не имеет права стрелять!? А еще есть душевно больные люди. Эта категория вообще может в любой момент начать стрельбу, потому что никто же не знает, что у них в голове. Оружие нужно давать только проверенным гражданам, кому оно действительно нужно", — поделились своими мыслями одесситы Юрий Михайлович и Иван Григорьевич.

Война и оружие

Захватническое вторжение оккупантов в Украину изменило отношение граждан к праву на оружие. 59% из них во время всеукраинского опроса в 2022 году проявили готовность получить его для личной защиты. Для них оружие из "угрозы" превратилось в "защиту".

Одессит Василий полностью поддерживает законопроект, предусматривающий легализацию оружия. Впрочем, считает, что украинское общество сегодня пока еще не готово к этому.

Одессит Василий поддерживает законопроект о легализации оружия. Фото: Новини.LIVE

"У каждого гражданина в квартире должен быть сейф для оружия. Я считаю, что все украинцы, кроме психологически больных, могут получить разрешение на его использование. Но это не будет в нашей стране так быстро, как предполагают законотворцы. А все потому, что сознание наших граждан пока на низком уровне: есть такие люди, что им только дай оружие в руки, и все — ответственность за последствия его использования уже их не интересуют. В любом случае должно быть разрешение на использование оружия, хотя бы травматического. Таким образом человек сможет защитить себя и своих родных от определенной опасности. Запрет ни к чему хорошему не приведет. С началом войны почти у каждого уже есть нелегальное оружие на руках", — резюмировал Василий.

Разрешение на оружие

Согласно действующему законодательству, сегодня каждый гражданин при достижении определенного возраста может легально приобрести оружие.

Охотничье гладкоствольное ружье — с 21 года.

Нарезное оружие (карабин, винтовку и ружье) – с 25 лет.

Травматическое оружие — граждане определенной категории.

Ружье. Фото: Новини.LIVE

По информации Министерства внутренних дел Украины, к началу войны граждане легально владели огнестрельным оружием в общей сложности около 1,3 млн единиц. Впрочем, наибольшую проблему создает именно нелегальное оружие. По данным швейцарской исследовательской организации Small Arms Survey, в Украине насчитывается от 3 до 5 миллионов единиц.

Одесситка Елена Ивановна выступает категорически против легализации оружия. Под впечатлениями от последних кровавых событий в Одессе женщина считает, что человеческих смертей можно было избежать, если бы участники конфликта не стреляли друг в друга.

Елена Ивановна о стрельбе в Одессе. Фото: Новини.LIVE

"Ни в коем случае нельзя легализовать в Украине огнестрельное оружие для всех граждан. Сегодня есть много неуравновешенных людей, психически нездоровых, озлобленных. Если у них будет на руках оружие, то это может привести к трагическим последствиям, конфликтам, убийствам, к беспорядку в стране, особенно в военное время", — отмечает Елена Ивановна.

Убийство в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Проверка граждан перед получением оружия

В марте 2023 года министр обороны Украины Алексей Резников пообещал легализовать огнестрельное оружие, чтобы каждый украинец с подросткового возраста знал, что такое пистолет и как с ним обращаться. Такое новшество, по мнению министра, поможет в борьбе против врага. Однако прежде чем получить разрешение на владение оружием, граждане должны пройти специальную проверку у психиатра, нарколога и правоохранителей.

Впрочем, не все граждане поддерживают такую инициативу. Одессит Игорь считает, что необходимо провести инвентаризацию существующего оружия у украинцев и создать соответствующие реестры.

Одессит Игорь о создании реестров владельцев оружия. Фото: Новини.LIVE

"Если, к примеру, сегодня разрешат покупать огнестрельное оружие всем гражданам, то это опасно. Считаю, что такое решение не совсем будет правильным, потому что каждый человек может применить его по своему усмотрению. Как результат может быть немало криминальных инцидентов. Вот, к примеру, стрельба, произошедшая на прошлой неделе в Одессе. Здесь еще нужно проверить законность использования оружия. А теперь представьте, если будет разрешение, то это же в любом непонятном случае будут сразу стрелять, даже не разбираясь в ситуации", — рассказал одессит Игорь.

Между тем, ученые отмечают, что чем выше уровень легального вооружения населения, тем более развит уровень демократии в стране и социальной ответственности общества. Впрочем, несмотря на такие выводы окончательную реформу легализации оружия на территории Украины нардепы и члены правительства все еще не решились урегулировать.