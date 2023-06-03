Влаштував стрілянину з балкона: яке покарання чекає на одесита

Постріл з пістолета. Фото: google

Правоохоронці отримали повідомлення від охоронця житлового комплексу щодо пострілів в Київському районі міста. Одесита, який влаштував стрілянину з балкона своєї квартири, притягнуть до адміністративної відповідальності.

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.

Читайте також:

Після проведеного розслідування поліцейські встановили, що 43-річний чоловік використав травматичний пристрій для своїх дій. На щастя, ніхто не постраждав від цих пострілів.

Було складено два адміністративні протоколи щодо порушника. Перший — за стрільбу з використанням травматичної зброї в населеному пункті з порушенням встановленого порядку, а другий — за дрібне хуліганство. Матеріали будуть направлені до суду для прийняття відповідних рішень.

Згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення, за дрібне хуліганство може бути накладено штраф у розмірі від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або призначено громадські роботи тривалістю від тридцяти до п'ятдесяти годин. Одночасно, за стрілянину, чоловік може бути оштрафований у розмірі від ста до ста п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а також понести конфіскацію його травматичного пристрою.

Правопорушника передали працівникам військової служби правопорядку в Одеській області.

Нагадаємо, в Одесі сталася стрілянина, в результаті якої дві людини загинули. Подія відбулася в Київському районі. Про неї надійшло повідомлення на спецлінію "102" близько 15:00 1 червня.