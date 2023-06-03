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Устроил стрельбу с балкона: какое наказание ждет одессита

3 июня 2023 12:28
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Устроил стрельбу с балкона: какое наказание ждет одессита
Выстрел из пистолета. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Правоохранители получили сообщение от охранника жилищного комплекса о выстрелах в Киевском районе города. Одессита, устроившего стрельбу с балкона своей квартиры, привлекут к административной ответственности.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

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После проведенного расследования полицейские установили, что 43-летний мужчина использовал травматическое устройство для своих действий. К счастью, никто не пострадал от этих выстрелов.

Были составлены два административных протокола в отношении нарушителя. Первый — за стрельбу с использованием травматического оружия в населенном пункте с нарушением установленного порядка, а второй — за мелкое хулиганство. Материалы будут направлены в суд для принятия соответствующих решений.

Согласно Кодексу Украины об административных правонарушениях, за мелкое хулиганство может быть наложен штраф в размере от ста до двухсот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или назначены общественные работы продолжительностью от тридцати до пятидесяти часов. Одновременно, за стрельбу, мужчина может быть оштрафован в размере от ста до ста пятидесяти тысяч рублей, а также понести конфискацию его травматического устройства.

Правонарушитель был передан работникам военной службы правопорядка в Одесской области.

Напомним, в Одессе произошла стрельба, в результате которой два человека погибли. Событие произошло в Киевском районе. О ней поступило сообщение на спецлинию "102" около 15.00 1 июня.

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