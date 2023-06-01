З'явилися нові подробиці смертельної стрілянини в Одесі

Правоохоронці на місці стрілянини в Одесі. Фото: Новини.LIVE

У мережі з'явилися нові подробиці стрілянини в Одесі. Внаслідок інциденту загинули люди.

Про це розповів активіст Дем'ян Ганул.

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Ганул опублікував відео, автором яких є донька вбитої жінки. За його словами, Олена не жила разом з Русланом понад рік. Чоловік навмисно не давав розлучення, а також погрожував дружині та доньці.

Активіст каже, що Руслан неодноразово намагався здійснити напад на жінку, тому Олена найняла охоронця, який також сьогодні помер.

"Як мені повідомила донька загиблої, ніякого коханця не було. Вони більше року жили окремо, кожен своїм життям, але батько постійно погрожував та не давав розлучення", — розповів Ганул.

За непідтвердженими даними, чоловіка, який здійснив напад звати Руслан Умаров. Повідомляють, що він загинув у лікарні.

Нагадаємо, в Одесі сталася стрілянина, в результаті якої дві людини загинули. Подія відбулася в Київському районі. Про неї надійшло повідомлення на спецлінію "102" близько 15:00.