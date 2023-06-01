Появились новые подробности смертельной стрельбы в Одессе

Правоохранители на месте стрельбы в Одессе. Фото: Новини.LIVE

В сети появились новые подробности стрельбы в Одессе. В результате инцидента погибли люди.

Об этом рассказал активист Демьян Ганул.

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Ганул опубликовал видео, автором которых является дочь убитой женщины. По его словам, Елена не жила вместе с Русланом более года. Мужчина намеренно не давал развод, а также угрожал жене и дочери.

Активист говорит, что Руслан неоднократно пытался совершить нападение на женщину, поэтому Елена наняла охранника, который также сегодня умер.

"Как мне сообщила дочь погибшей, никакого любовника не было. Они больше года жили отдельно, каждый своей жизнью, но отец постоянно угрожал и не давал развода", — рассказал Ганул.

По неподтвержденным данным, мужчину, который совершил нападение зовут Руслан Умаров. Сообщают, что он погиб в больнице.

Напомним, в Одессе произошла стрельба, в результате которой два человека погибли. Событие произошло в Киевском районе. О нем поступило сообщение на спецлинию "102" около 15:00.