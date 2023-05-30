Відпочинок в Одесі сезон 2023: чи варто відкривати пляжі

Люди на пляжі засмагають. Фото: Новини.LIVE

Віктор Бабаєнко Головний редактор Одеської редакції

Суперечки щодо відкриття пляжів тривають уже кілька місяців. Спочатку влада та військові в один голос заявляли — море буде закрито, а клубам не дозволять влаштовувати "танці на кістках". За два місяці риторика змінилася, тепер планується відкрити деякі пляжі, але за умови, якщо там будуть дотримані всі необхідні заходи безпеки. Клуби теж часу не втрачали, відео з дискотек та концертів заполонили соціальні мережі.

Чи має бути туристичний сезон на другому році війни? Про це журналісти Новини.LIVE запитали в одеситів.

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Зараз не на часі

Інформація про те, що пляжі в Одесі все ж таки можуть бути відкриті цього року, викликала неоднозначну реакцію в суспільстві. Другий рік війни в країні щоденний обстріл і жертви. А тут говорять про курортний сезон як ні в чому не бувало. Ба більше, заповнені клуби дискотеки та концерти — складається враження про іншу реальність. Наталя впевнена, що відкривати пляжі сьогодні небезпечно, втім, як і робота розважальних закладів на узбережжі.

Пляжі та клуби мають бути закриті, вважає Наталя. Фото: Новини.LIVE

"Я негативно ставлюся до відкриття пляжів тому, що це небезпечно. Клуби сьогодні теж небезпечні та не думаю, що вони мають працювати", — каже одеситка Наталія.

За словами ще однієї одеситки Наталії, зараз не час відпочивати, ну, принаймні, відкрито і з пафосом. Не варто забувати, що хлопцям на передовій набагато важче, ніж нам у тилу.

Наталія зазначає, зараз не час відпочивати. Фото: Новини.LIVE

"З одного боку це добре, з іншого — зараз не час відпочивати так відкрито. Можна десь тихо спокійно. Не так урочисто я вважаю, це в наш час недоречно. Пляжі я думаю потрібно відкривати, але це має бути безпечно", — зазначає одеситка Наталія.

Безпека на першому місці

Про те, що безпека має бути понад усе — впевнена і Марія Іванівна. Одеситам, які звикли до моря, закриті пляжі досить важко пережити. Тому хоч якісь ділянки мають бути відкриті.

Головне це безпека, впевнена Марія Іванівна. Фото: Новини.LIVE

"Там, де безпечно, якщо це може бути безпечно. Але я ж мама та бабуся, ви смієтеся, щоб я вам сказала та можна? Хоча я люблю море і люблю пляжі, але розум і безпека вони повинні бути завжди. Хотілося б, звичайно, така туга вже що просто очманіти чесно. Щодо клубів, я б сказала — нехай повеселяться від цього нічого не змінюється, але я б, не веселилися. Та й вік інший. Але я скажу, нам не до лиця і не по літах у тому плані, що ще зарано", — зауважила одеситка Марія Іванівна.

Тим часом чиновники вже заявляють — в Одесі цього року буде лікувально-оздоровчий сезон. Відкриють кілька міських пляжів, на яких є технічна можливість встановити обладнання, яке захищає узбережжя від морських мін. Купатися та засмагати можна буде лише на спеціально відведених ділянках, перевірених фахівцями. Список пляжів опублікують найближчим часом.

Все має бути в міру, каже Оксана. Фото: Новини.LIVE

"Якщо безпечно для мешканців, то звичайно потрібні пляжі. А от із клубами все має бути в міру. Життя продовжується і це складно, але думаю, що все має бути в міру", — каже Оксана, яка приїхала до Одеси з Харкова.

"Людей звичайно шкода та краще б відкрити пляжі. Щодо клубів то нічого сказати не можу, бо мені вже за 75 я в них і не була. А коли ми проводили час — це було суцільне задоволення, зустрічі на Соборній площі, зустрічі у Міському саду, піти до театру, зібратися в когось удома, потанцювати, почитати вірші", — зазначає одеситка Людмила.

Краще б відкрити пляжі, зазначає Людмила. Фото: Новини.LIVE

Відпочинок має бути

Без позитивних емоцій людина досить швидко впадає в депресію, тим більше коли така нестабільна ситуація і постійні обстріли. Тому людям потрібен відпочинок — упевнена Тетяна. За її словами, курортний сезон має бути, але не слід забувати, що в країні війна.

Людям теж треба відпочивати, каже Тетяна. Фото: Новини.LIVE

"Зараз щодо відкриття пляжів усі сперечаються багато думок, але у місті дуже багато людей, які працюють, платять податки й людям теж треба якось відпочивати. Але все має бути в міру, має бути безпека. У тих же клубах це велика кількість людей і якщо організатори гарантують безпеку тоді, чому б і ні. Загалом великий курортний сезон робити, напевно, не потрібно, але якісь місця для відпочинку мають бути", — наголошує одеситка Тетяна.

З Тетяною згодна і Людмила, за її словами, клуби мають працювати, а пляжі потрібно відкривати. Адже це, зокрема, й робочі місця, яких сьогодні дуже не вистачає.

Треба відкрити клуби та пляжі, впевнена Людмила. Фото: Новини.LIVE

"Молоді потрібно відпочивати десь треба відкрити клуби та пляжі. Ми два роки сиділи з цим коронавірусом трохи здичавіли. Ну хоча б нам шматочок пляжу, щоб ми хоч ніжки помочили, отримали від цього задоволення, адже ми живемо в Одесі, а це море. Бажаю вам теж потрапити на море, відпочити, якнайменше цих бомбардувань, і щоб у нас у всіх було добре", — підсумовує одеситка Людмила.

Своєю чергою керівниця пресцентру Сил охорони та оборони півдня Наталія Гуменюк зазначає, що море залишається замінованим. Незважаючи на те, що російські військові відсунулися з позицій, вони можуть вдатися до диверсійних провокацій та здійснювати ракетні удари, які часто припадають до рекреаційної зони Одеської області. Так що безпека на пляжі поняття відносне тим більше, що укриття там немає. І ще один важливий момент: міна при своїй детонації завдає шкоди навколишньому середовищу на відстані до 200 м, якщо це стосується узбережжя. Підрив такої міни у воді може вражати все живе з відривом до 1 км.