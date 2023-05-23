Отдых в Аркадии 2023: варианты, цены, советы

Курортный сезон для избранных: отдых в одесской Аркадии
"Если нельзя, но очень хочется, то можно", — цитата еврейского писателя и драматурга Шолом-Алейхема, которая очень подходит под сегодняшние одесские реалии. Когда в апреле заговорили о том, что в этом году курортного сезона не будет, одесситы в один голос сказали — будет, но не для всех. Опыт первого года войны показал, что если у вас есть финансы, то все двери для вас открыты — в том числе развлекательных заведений, которые разместились на берегу моря на закрытых пляжах! Тем более что клубы в Аркадии на этот раз развернули свою деятельность, как обычно, в мае.
Журналисты Новини.LIVE решили узнать, сколько будет стоить отдых у бассейна в главной туристической точке города.
Аркадия — сюда приезжают для того, чтобы себя показать и на людей посмотреть. Именно здесь с приходом лета начинают разворачиваться главные, так сказать, культурные мероприятия. Туристы едут сюда, чтобы насладиться хорошей кухней, погулять у моря, позагорать или побывать на концерте звезд. Каждый из клубов пытается выделиться по громкости музыки, световой иллюминации и, конечно же, интерьером. Цены само собой соответствуют заявленному уровню и, как говорят, в Одессе — "понтам".
Ibiza Beach Club
Так прямо на центральной аллее вас встречает знаменитая Ibiza, как заявляется на сайте — это место, где сбываются мечты. Прославился этот клуб отнюдь не тем, что там сбывались мечты, а скандалами, в том числе из-за захвата пляжа и своими ценами. Пока здесь работает только зона отдыха у 4 бассейнов.
Почувствовать себя избранным и насладиться, так сказать, комфортом, прикоснуться к своей "мечте" можно относительно недорого. Шезлонг на песке обойдется вам в 150 гривен, а вот если пожелаете поближе к бассейну, то придется уже выложить 300 грн. VIP площадка на шестерых будет стоить 1200 грн.
Если забыли полотенце, то не проблема, за 100 гривен вам его предоставят, правда, залог придется оставить в 5-кратном размере от стоимости услуги. Камера хранения — тоже 100 грн плюс залог 150 грн. Для того чтобы вам никто не мешал, всю территорию, частью которой каким-то образом оказался и весь центральный аркадийский пляж, отгородили забором. Ну, а что? Только посторонних людей персоналу на территории не хватало.
Со своей едой на территорию нельзя. К вашим услугам бар и кухня. Стоимость салатов начинается от 195 гривен. Шашлык из филе телятины 550 гривен. С полным меню можно ознакомиться на сайте клуба.
ITAKA Odesa beach
Слева от Ibiza расположился прямой конкурент — ITAKA. Здесь к вашим услугам предлагаются два больших бассейна. Стоимость лежака на краю территории будет стоить вам пока 100 гривен. Так же можно взять бунгало до 4 человек, уже прямо у бассейна вот только стоимость будет соответственно выше.
Для вашего удобства здесь расположены сразу два пляжных бара и ресторан. Что касается стоимости, то следует отметить, что салаты можно выбрать от 190 гривен, а шашлык из свиного ошейка будет стоить 270 гривен. Все меню также можно найти на сайте клуба.
Единственный нюанс — чтобы разместить все вышеперечисленное, клубу ITAKA пришлось установить помост прямо в море, поскольку своей территории не хватило.
Red Line Beach
Самым бюджетным на сегодняшний день оказался Red Line Beach — от центральной аллеи левое крыло. Здесь до 26 мая вход и шезлонги абсолютно бесплатны. Ну, а какой будет стоимость, уже начиная с выходных, пока неизвестно.
Для отдыха предусмотрены три бассейна с морской водой. Поскольку есть свой бар и ресторан, то со своими напитками и едой на территорию комплекса нельзя. Что касается стоимости, то греческий салат можно взять за 175 гривен, а шашлык из филе говядины — 395 гривен.
Отдых в Аркадии
Если вы просто решили прогуляться или перекусить в Аркадии, то стоит отметить, что кофеен здесь достаточно. Так американо можно найти за 20 гривен. Чем дальше от центральной аллеи, тем дешевле.
Что касается еды, то здесь представлены главные рестораны города. Каждый найдет блюдо по своему вкусу и кошельку, выбор действительно есть — начиная от грузинских хинкали и заканчивая устрицами.
Развлечения и их стоимость
С развлечениями в Аркадии днем скромно. На центральной аллее по-прежнему размещаются карусели для детей. А в левом крыле можно найти тир — 60 гривен придется отдать за то, чтобы побросать дротики в надувные шарики. Если хотите пострелять, то за 22 пульки нужно заплатить 80 гривен.
Аквапарк Hawaii
Стоимость услуг в среднем от 450 до 1400 грн. Работает с 09:00 до 19:00. Взрослый билет на целый день стоит 900 грн, детский — 450 грн. Бунгало — 1400 грн. Также есть варианты по пол дня — стоит такой входной билет, соответственно дешевле, 550 гривен взрослый и 300 детский.
В целом старт курортного сезона и официальное открытие клубы в Аркадии наметили ближе к концу мая. На 26 число уже анонсирован первый концерт этого сезона. Вот только это мало вяжется с реальностью сегодняшнего дня.
Второй год войны, а клубы будут снова забиты хоть и располагаются прямо на пляже. Хочется напомнить, что пляжи снова закрыты для посещения и купаться в море запрещено. А значит, большинству одесситов отдых будет, мягко говоря, не по карману, ведь стоимость лежаков у бассейна скорее всего пересмотрят уже в июне. Да и дискотеки ни к месту с учетом того, что ни в одном из клубов нет бомбоубежища и в случае атаки, людям просто негде укрыться. Ну разве что в бассейне.
Военные переложили ответственность на местные власти, а те в свою очередь закрыли на все глаза — как следствие, большинство пляжей города застелили настилами. Вот только как эти настилы спасут, если к берегу прибьет мину, которыми всех пугают, остается загадкой.