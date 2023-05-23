Отдых в Аркадии 2023: варианты, цены, советы

Вход в одесскую Аркадию. Фото: Юлия Браславская Новини.LIVE

Виктор Бабаенко Главный редактор Одесской редакции

"Если нельзя, но очень хочется, то можно", — цитата еврейского писателя и драматурга Шолом-Алейхема, которая очень подходит под сегодняшние одесские реалии. Когда в апреле заговорили о том, что в этом году курортного сезона не будет, одесситы в один голос сказали — будет, но не для всех. Опыт первого года войны показал, что если у вас есть финансы, то все двери для вас открыты — в том числе развлекательных заведений, которые разместились на берегу моря на закрытых пляжах! Тем более что клубы в Аркадии на этот раз развернули свою деятельность, как обычно, в мае.

Журналисты Новини.LIVE решили узнать, сколько будет стоить отдых у бассейна в главной туристической точке города.

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Главная аллея одесской Аркадии. Фото: Новини.LIVE

Аркадия — сюда приезжают для того, чтобы себя показать и на людей посмотреть. Именно здесь с приходом лета начинают разворачиваться главные, так сказать, культурные мероприятия. Туристы едут сюда, чтобы насладиться хорошей кухней, погулять у моря, позагорать или побывать на концерте звезд. Каждый из клубов пытается выделиться по громкости музыки, световой иллюминации и, конечно же, интерьером. Цены само собой соответствуют заявленному уровню и, как говорят, в Одессе — "понтам".

Фонтан на входе в Аркадию. Фото: Новини.LIVE

Центральная аллея одесской Аркадии. Фото: Новини.LIVE

Ibiza Beach Club

Так прямо на центральной аллее вас встречает знаменитая Ibiza, как заявляется на сайте — это место, где сбываются мечты. Прославился этот клуб отнюдь не тем, что там сбывались мечты, а скандалами, в том числе из-за захвата пляжа и своими ценами. Пока здесь работает только зона отдыха у 4 бассейнов.

Вход в Ibiza Beach Club. Фото: Новини.LIVE

Почувствовать себя избранным и насладиться, так сказать, комфортом, прикоснуться к своей "мечте" можно относительно недорого. Шезлонг на песке обойдется вам в 150 гривен, а вот если пожелаете поближе к бассейну, то придется уже выложить 300 грн. VIP площадка на шестерых будет стоить 1200 грн.

Зона отдыха в клубе Ibiza. Фото: сайт клуба Ibiza

Если забыли полотенце, то не проблема, за 100 гривен вам его предоставят, правда, залог придется оставить в 5-кратном размере от стоимости услуги. Камера хранения — тоже 100 грн плюс залог 150 грн. Для того чтобы вам никто не мешал, всю территорию, частью которой каким-то образом оказался и весь центральный аркадийский пляж, отгородили забором. Ну, а что? Только посторонних людей персоналу на территории не хватало.

Территория клуба полностью ограждена забором. Фото: Новини.LIVE

Со своей едой на территорию нельзя. К вашим услугам бар и кухня. Стоимость салатов начинается от 195 гривен. Шашлык из филе телятины 550 гривен. С полным меню можно ознакомиться на сайте клуба.

ITAKA Odesa beach

Слева от Ibiza расположился прямой конкурент — ITAKA. Здесь к вашим услугам предлагаются два больших бассейна. Стоимость лежака на краю территории будет стоить вам пока 100 гривен. Так же можно взять бунгало до 4 человек, уже прямо у бассейна вот только стоимость будет соответственно выше.

Главный вход клуба ITAKA. Фото: Новини.LIVE

Зона отдыха клуба ITAKA. Фото: с сайта клуба

Для вашего удобства здесь расположены сразу два пляжных бара и ресторан. Что касается стоимости, то следует отметить, что салаты можно выбрать от 190 гривен, а шашлык из свиного ошейка будет стоить 270 гривен. Все меню также можно найти на сайте клуба.

Меню клуба с указанием цен. Фото: с сайта клуба

Единственный нюанс — чтобы разместить все вышеперечисленное, клубу ITAKA пришлось установить помост прямо в море, поскольку своей территории не хватило.

Чтобы разместить все для отдыха, клубу не хватило пляжа. Фото: Новини.LIVE

Red Line Beach

Самым бюджетным на сегодняшний день оказался Red Line Beach — от центральной аллеи левое крыло. Здесь до 26 мая вход и шезлонги абсолютно бесплатны. Ну, а какой будет стоимость, уже начиная с выходных, пока неизвестно.

Главный вход клуба Red Line. Фото: Новини.LIVE

Зона отдыха клуба Red Line. Фото: социальные сети клуба

Для отдыха предусмотрены три бассейна с морской водой. Поскольку есть свой бар и ресторан, то со своими напитками и едой на территорию комплекса нельзя. Что касается стоимости, то греческий салат можно взять за 175 гривен, а шашлык из филе говядины — 395 гривен.

Меню клуба с указанием цен. Фото: Новини.LIVE

Отдых в Аркадии

Если вы просто решили прогуляться или перекусить в Аркадии, то стоит отметить, что кофеен здесь достаточно. Так американо можно найти за 20 гривен. Чем дальше от центральной аллеи, тем дешевле.

В Аркадии много кофеен. Фото: Новини.LIVE

Чем дальше от центральной аллеи, тем дешевле. Фото: Новини.LIVE

Что касается еды, то здесь представлены главные рестораны города. Каждый найдет блюдо по своему вкусу и кошельку, выбор действительно есть — начиная от грузинских хинкали и заканчивая устрицами.

В Аркадии можно найти ресторан по душе. Фото: Новини.LIVE

Средний чек в ресторане разный, в зависимости от заведения. Фото: Новини.LIVE

Каждый найдет блюдо по своему вкусу и кошельку. Фото: Новини.LIVE

Развлечения и их стоимость

С развлечениями в Аркадии днем скромно. На центральной аллее по-прежнему размещаются карусели для детей. А в левом крыле можно найти тир — 60 гривен придется отдать за то, чтобы побросать дротики в надувные шарики. Если хотите пострелять, то за 22 пульки нужно заплатить 80 гривен.

В левом крыле можно найти тир. Фото: Новини.LIVE

За 22 пульки нужно заплатить 80 гривен. Фото: Новини.LIVE

Аквапарк Hawaii

Стоимость услуг в среднем от 450 до 1400 грн. Работает с 09:00 до 19:00. Взрослый билет на целый день стоит 900 грн, детский — 450 грн. Бунгало — 1400 грн. Также есть варианты по пол дня — стоит такой входной билет, соответственно дешевле, 550 гривен взрослый и 300 детский.

Аквапарк Hawaii работает с 09.00-19.00. Фото: сайт аквапарка

В целом старт курортного сезона и официальное открытие клубы в Аркадии наметили ближе к концу мая. На 26 число уже анонсирован первый концерт этого сезона. Вот только это мало вяжется с реальностью сегодняшнего дня.

Центральная аллея Аркадии. Фото: Новини.LIVE

Второй год войны, а клубы будут снова забиты хоть и располагаются прямо на пляже. Хочется напомнить, что пляжи снова закрыты для посещения и купаться в море запрещено. А значит, большинству одесситов отдых будет, мягко говоря, не по карману, ведь стоимость лежаков у бассейна скорее всего пересмотрят уже в июне. Да и дискотеки ни к месту с учетом того, что ни в одном из клубов нет бомбоубежища и в случае атаки, людям просто негде укрыться. Ну разве что в бассейне.

Большинство пляжей города застелили настилами. Фото: Новини.LIVE

Военные переложили ответственность на местные власти, а те в свою очередь закрыли на все глаза — как следствие, большинство пляжей города застелили настилами. Вот только как эти настилы спасут, если к берегу прибьет мину, которыми всех пугают, остается загадкой.