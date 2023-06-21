Одесский парк Горького переименуют

Парк им. Горького. Фото: Новини.LIVE

На карте Одессы продолжают появляться новые названия, связанные с настоящим украинского народа, его противостоянием в долговременной войне, начатой Российской Федерацией. После полномасштабного вторжения оккупантов, одесситы все больше поддерживают идею лишения имперского прошлого, что десятками лет искусственно насаждалось в городе.

Известный одесский парк им. Горького был заложен в 1973 году. Сегодня его предлагают назвать Парк детских мечтаний как посвящение украинским детям, пострадавшим и продолжающим страдать от войны. Сейчас на его территории множество развлечений именно для детского досуга, поэтому и дальше парк будет продолжать развиваться в этом направлении.

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Поддерживают ли жители Одессы переименование парка и какое название ему больше подходит, журналисты Новини.LIVE спросили у горожан.

История парка им. Горького

На сайте Одесского городского совета появилась информация об очередном переименовании улиц, переулков, кладбищ, парков. Члены историко-топонимической комиссии, в состав которой входят историки, литературоведы, краеведы, ученые, представители духовенства и музеев, обнародовали новые предложения 17 топонимов, подлежащих переименованию. В их числе и парк им. Горького.

Памятник Горькому в одноименном парке. Фото: Новини.LIVE

Он был создан в 1977 году решением исполкома Малиновского района Одессы № 136. Хотя сама закладка парка состоялась еще в 1961 году. Впрочем, только через 12 лет, в октябре 1973 года, в городе все-таки устроили торжественное открытие этой зеленой зоны отдыха.

В начале 80-х годов в парке появилось кафе и кинотеатр в самолете Ту-104. Впрочем, в 90-е годы в нем произошел пожар, самолет был демонтирован. В конце 2000-х годов была проведена реставрация парковой зоны и эта зеленая зона — одно из самых популярных мест отдыха одесситов.

Кинотеатр в парке. Фото: Новини.LIVE

Переселенцы Владимир и Иван, недавно живущие в городе, считают, что выбирать новое название парка должны именно одесситы. Ведь они здесь ходят с детьми и могут обосновать предложения новых топонимов.

Владимир о переименовании. Фото: Новини.LIVE

"Я не местный житель и мне трудно сказать, как именно должен называться по-новому парк им. Горького. Думаю, что здесь нужно учитывать мнение тех, кто давно живет в городе и отдыхает в нем. Как общественность города решит, так и должно быть", — отметил Владимир.

Его товарищ Иван, работающий в парке им. Горького говорит, что название Парк детских мечтаний очень меткое, потому что здесь достаточно много разнообразных локаций для детского отдыха: качели, песочницы, батуты, аттракционы, спортивная площадка.

Иван о детском досуге в парке. Фото: Новини.LIVE

"Я неплохо отношусь к тому, что могут появиться новые названия. Впрочем, считаю, что именно жители города должны приобщиться к обсуждению и предложить собственное видение. Хотя название Парк детских мечтаний достаточно неплохое, мне нравится", — поделился своим мнением Иван.

Зеленая зона отдыха

В настоящее время парк им. Горького — это настоящий оазис в Хаджибейском районе среди бетонных жилых домов, расположенных рядом с ним. По периметру он ограничен улицами Космонавтов, Героев Крут, Варненской и Генерала Петрова.

Центральная площадь парка. Фото: Новини.LIVE

На территории парка произрастает более 6 тысяч деревьев. Среди них ель голубая, сосна крымская, дуб, рябина красная. Живая изгородь из 5 тысяч кустов кизильника четко очерчивает границы. Цветущие кусты мальвы сирийской, дрока испанского, форзиции, керри японской, жасмина, сирени органически вписываются в нее, создавая впечатление искусно сплетенного венка. В нем располагается множество разных аттракционов и есть спортивные площадки.

Одессы в парке. Фото: Новини.LIVE

Одним из популярнейших мест парка является территория рядом с кинотеатром, где находится наибольшее количество аттракционов. Наверное, самый главный из них — это детские электрические машинки. Также в парке есть множество кафе.

Супруги одесситов Петр и Наталья проживают в районе Таирово. Впрочем, каждый день они пытаются найти свободное время, чтобы вместе с детьми прогуляться по зеленой зоне. Пока жена с младенцем, мужчина следит за тем, как старший сын умело осваивает езду на роликах. О переименовании своего любимого парка они слышат впервые, однако говорят, что новое предложенное название действительно соответствует его атмосфере.

Одессит Петр о переименовании парка. Фото: Новини.LIVE

"Вот так сразу сказать, какие еще могут быть новые варианты названия парка Горького не могу, но скажу, что название Парк детских мечтаний довольно неплохо звучит. Здесь действительно много детей, молодых мам. Хотя с другой стороны, люди привыкли к тому, что этот парк называется именно так, но, учитывая, что у нас сейчас идет процесс переименования всего, то наверняка оно актуально", — рассказал одессит Петр.

Одесситка Ирина о вариантах переименования. Фото: Новини.LIVE

"Первый раз слышу такое название, но оно достаточно положительное, на мой взгляд, но парк Горького более привычно. Я не против старого названия, но, если люди проголосуют за Парк детских мечтаний, то пусть будет так. Мне очень нравится этот парк, он достаточно удобно расположен, хотя мы и живем в другом районе. А что касается названия, то считаю, что должно быть несколько предложений и местные жители должны участвовать в обсуждении, потому что если только один вариант, то он ограничивает в альтернативе", — подчеркнула одесситка Ирина.

Переименование топонимов в Одессе продолжается

Рабочая группа, которая готовит предложения по новым наименованиям и историческим справкам, сегодня продолжает в Одессе формировать тематические микрорайоны, связанные общими историческими, культурными, географическими смыслами. Кроме того, в топонимику города вносятся имена выдающихся украинских деятелей и исторических названий. В целом большинство одесситов положительно оценивают процесс переименования.

Наталья часто с младенцем утром отдыхают в парке Горьком. Женщина говорит, что это одно из самых любимых мест ее семьи. Ведь здесь свежий воздух, много зелени, можно даже встретить белочек, играющих на лужайках. Наталья считает, что переименование парка, учитывая последние события в стране, актуально.

Одесситка Наталья о новом названии парка. Фото: Новини.LIVE

"Я думаю, что новое название достаточно хорошо подходит, хотя и одесситы уже привыкли к названию парк Горького. Но сегодня все меняется, поэтому в принципе, учитывая, что здесь и Черемушки, и Таирово отдыхают, то думаю, что это название будет актуально в настоящее время", — резюмировала Наталья.

Отметим, что, кроме переименования городских топонимов, члены комиссии предложили создать в Одессе новую аллею — Створную. Она будет находиться в начале Преображенской улицы напротив Экономического университета. Ее название связано с интересным фактом: на доме номер 5 улицы Преображенской находится башенка с красным фонарем — эта башенка и есть Одесский Створный маяк, продолжение Воронцовского маяка, по сигналу которого ориентируются заходящие в Одесский порт суда.

Напомним, что все предложения комиссии носят рекомендованный характер и окончательно решаются голосованием на сессии городского совета.