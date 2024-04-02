Новий електропоїзд УЗ вийде на приміські маршрути Одещини — подробиці

Новий електропоїзд. Фото: Укрзалізниця.

На потужностях Укрзалізниці оновили вагони електропоїзду, і тепер вони оснащені усім необхідним для комфортної подорожі. Новенький транспорт вже обслуговує маршрути Одеської області.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

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У березні модернізували поїзд ЕР-9Е №656. Нові вагони гарно пристосовані для людей з інвалідністю. Вони мають пандуси та навігацію, яка написана шрифтом Брайля. Окрім цього, тепер у вагонах є місця для велосипедів та порти Type-C та USB для зарядки гаджетів.



Вагон всередені. Фото: Укрзалізниця

Оновлення транспорту на Одещині

Раніше ми повідомляли, що в Одесі почав курсувати новий трамвай, який оснащений системою кондиціонування не лише кабіни водія, але і салону. Цей інноваційний вагон був створений завдяки капітальним відновлювальним роботам та модернізації старого вагона "Татра Т-3" виробництва 1978 року.

Також ми писали про те, що в Одесі розпочато проєкт "Оновлення рухомого складу Комунального підприємства "Одесміськелектротранс" з метою забезпечення сучасних та екологічних транспортних засобів для міста. В рамках проєкту планується придбання 30 нових електробусів, а також станцій підзарядки загальною вартістю 13 млн євро.