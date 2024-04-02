Новый электропоезд УЗ выйдет на пригородные маршруты Одесской области — подробности

Новый электропоезд. Фото: Укрзализныця.

На мощностях Укрзализныци обновили вагоны электропоезда, и теперь они оснащены всем необходимым для комфортного путешествия. Новенький транспорт уже обслуживает маршруты Одесской области.

Об этом сообщила прессслужба Укрзализныци.

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Чем оснащен поезд

В марте модернизировали поезд ЕР-9Е №656. Новые вагоны хорошо приспособлены для людей с инвалидностью. В них есть пандусы и навигация, написанная шрифтом Брайля. Кроме того, теперь в вагонах есть места для велосипедов и порты Type-C и USB для зарядки гаджетов.

Вагон внутри. Фото: Укрзализныця

Обновление транспорта в Одесской области

Ранее мы сообщали, что в Одессе начал курсировать новый трамвай, который оснащен системой кондиционирования не только кабины водителя, но и салона. Этот инновационный вагон создан благодаря капитальным восстановительным работам и модернизации старого вагона "Татра Т-3" производства 1978 года.

Также мы писали о том, что в Одессе начат проект "Обновление подвижного состава Коммунального предприятия "Одесгорэлектротранс" с целью обеспечения современных и экологических транспортных средств для города. В рамках проекта планируется приобретение 30 новых электробусов, а также станций подзарядки общей стоимостью 13 млн евро.