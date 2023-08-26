Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Новий навчальний рік: миколаївські школи отримали підручники arrow

Новий навчальний рік: миколаївські школи отримали підручники

26 серпня 2023 17:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Миколаївські школи отримали нові підручники
Діти сидять за партою. Фото ілюстративне: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Миколаївські школярі все більше готові до нового навчального року. Заклади освіти міста отримали нові підручники для середньої школи, які написані за програмою Нової української школи.

Про це повідомили у пресслужбі Миколаївської міської ради.

Читайте також:

Які підручники отримали

Відомо, що для учнів п'ятих класів надійшли підручники з:

  • математики та природничої галузі;
  • з української мови та літератури, закордонної літератури, математики, технологій, пізнаємо природу, англійської, німецької, французької та польської мов, історії України — для шостих класів.
На зображенні може бути: текст
Нові підручники для шкіл. Фото: Миколаївська міська рада 

Нагадаємо, цьогоріч одеські школярі знову проведуть акцію на підтримки воїнів ЗСУ. "Перше вересня без квітів" бере свій старт ще з 2014 року, коли 2-й інтернат (тепер Ланжеронівський ліцей) збирав допомогу бійцям на схід.

Додамо, новий навчальний рік наближається стрімкими кроками, і першочерговим завданням є забезпечити максимальну безпеку для учнів. Відтак, рятувальники продовжують перевіряти навчальні заклади Одещини.

Раніше ми писали, що з 1 вересня в Одесі 90% шкіл працюватимуть у змішаному форматі. Це пов'язано з тим, що бомбосховища у деяких закладах освіти не здатні вмістити велику кількість людей.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:53Воювати підуть всі чоловіки: у ВР назвали умову

06:10 Мінімальна зарплата в Україні суттєво зросте: відомо, коли й на скільки

Новина з фото

21:54 Через закритий повітряний простір України пролетів літак з туристами, — ЗМІ

Новина з фото

03:49У Житомирі вибухи: БпЛА дісталися міста

19:15 Українцям хочуть по-новому вручати повістки: що зміниться

None

Головні новини України 25 серпня: нова допомога для України та відставка голови ДСНС

11:25 Як мотивувати людей іти в армію: відповідь Резнікова

Оновлено

05:07Ракетний обстріл Хмельницької області триває: гучні вибухи

23:35 В Укренерго зробили важливу заяву щодо відключень світла взимку

08:50 Бійка "Динамо" з "Арісом": з'явилося відео з найкращого ракурсу

01:10 В Україні хочуть штрафувати власників автівок із ГБО

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз