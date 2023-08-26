Миколаївські школи отримали нові підручники

Діти сидять за партою. Фото ілюстративне: pixabay

Миколаївські школярі все більше готові до нового навчального року. Заклади освіти міста отримали нові підручники для середньої школи, які написані за програмою Нової української школи.

Про це повідомили у пресслужбі Миколаївської міської ради.

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Які підручники отримали

Відомо, що для учнів п'ятих класів надійшли підручники з:

математики та природничої галузі;

з української мови та літератури, закордонної літератури, математики, технологій, пізнаємо природу, англійської, німецької, французької та польської мов, історії України — для шостих класів.

Нові підручники для шкіл. Фото: Миколаївська міська рада

Нагадаємо, цьогоріч одеські школярі знову проведуть акцію на підтримки воїнів ЗСУ. "Перше вересня без квітів" бере свій старт ще з 2014 року, коли 2-й інтернат (тепер Ланжеронівський ліцей) збирав допомогу бійцям на схід.

Додамо, новий навчальний рік наближається стрімкими кроками, і першочерговим завданням є забезпечити максимальну безпеку для учнів. Відтак, рятувальники продовжують перевіряти навчальні заклади Одещини.

Раніше ми писали, що з 1 вересня в Одесі 90% шкіл працюватимуть у змішаному форматі. Це пов'язано з тим, що бомбосховища у деяких закладах освіти не здатні вмістити велику кількість людей.