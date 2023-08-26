Миколаївські школи отримали нові підручники

Новий навчальний рік: миколаївські школи отримали підручники
Миколаївські школярі все більше готові до нового навчального року. Заклади освіти міста отримали нові підручники для середньої школи, які написані за програмою Нової української школи.
Про це повідомили у пресслужбі Миколаївської міської ради.
Які підручники отримали
Відомо, що для учнів п'ятих класів надійшли підручники з:
- математики та природничої галузі;
- з української мови та літератури, закордонної літератури, математики, технологій, пізнаємо природу, англійської, німецької, французької та польської мов, історії України — для шостих класів.
Нагадаємо, цьогоріч одеські школярі знову проведуть акцію на підтримки воїнів ЗСУ. "Перше вересня без квітів" бере свій старт ще з 2014 року, коли 2-й інтернат (тепер Ланжеронівський ліцей) збирав допомогу бійцям на схід.
Додамо, новий навчальний рік наближається стрімкими кроками, і першочерговим завданням є забезпечити максимальну безпеку для учнів. Відтак, рятувальники продовжують перевіряти навчальні заклади Одещини.
Раніше ми писали, що з 1 вересня в Одесі 90% шкіл працюватимуть у змішаному форматі. Це пов'язано з тим, що бомбосховища у деяких закладах освіти не здатні вмістити велику кількість людей.