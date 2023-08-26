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Новый учебный год: николаевские школы получили учебники

26 августа 2023 17:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Николаевские школы получили новые учебники
Дети сидят за партой. Фото иллюстративное: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Николаевские школьники все больше готовы к новому учебному году. Учебные заведения города получили новые учебники для средней школы, написанные по программе Новой украинской школы.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевского городского совета.

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Какие учебники получили

Известно, что для учащихся пятых классов поступили учебники по:

  • математики и естественной отрасли;
  • по украинскому языку и литературе, зарубежной литературе, математике, технологиям, познаем природу, английскому, немецкому, французскому и польскому языкам, истории Украины — для шестых классов.
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Новые учебники для школ. Фото: Николаевский городской совет

Напомним, в этом году одесские школьники снова проведут акцию в поддержку воинов ВСУ. "Первое сентября без цветов" берет свой старт еще с 2014 года, когда 2-й интернат (теперь Ланжероновский лицей) собирал помощь бойцам на восток.

Добавим, что новый учебный год приближается стремительными шагами, и первоочередной задачей является обеспечить максимальную безопасность для учащихся. Следовательно, спасатели продолжают проверять учебные заведения Одесчины.

Ранее мы писали, что с 1 сентября в Одессе 90% школ будут работать в смешанном формате. Это связано с тем, что бомбоубежища в некоторых учебных заведениях не способны вместить большое количество людей.

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