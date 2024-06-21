На Одещині затримали рекордну кількість ухилянтів — що відомо

Новий рекорд — на кордоні з Молдовою затримали рекордну кількість ухилянтів та їх перевізників
На кордоні з Молдовою виявили 47 чоловіків, які намагалися незаконно виїхати з України через Одесу. Їх супроводжували ще семеро організаторів. Наразі правоохоронці встановлюють обставини подій та шукають інших причетних осіб.
Про це повідомив журналіст Віталій Глагола у Telegram у п'ятницю, 21 червня.
Рекорд — майже 50 чоловіків намагалися незаконно виїхати з України
Рекордна кількість військовозобов'язаних намагалися незаконно виїхати з України через кордон поблизу Одеси.
За слова Глагола, 21 червня на кордоні з Молдовою, у районі Обжили (Україна) — Плоть (Молдова), виявили п'ять транспортних засобів — чотири мікроавтобуси та один супровідний автомобіль. Загалом у транспортах були 47 чоловік, які намагалися потрапити за кордон та сім організаторів. Це рекордна кількість ухилянтів, які одночасно хотіли втекти з України.
"Як повідомляють мої власні джерела в правоохоронних органах, сьогодні о 14:00 прикордонники спільно з СБУ, ДБР та підрозділом ГрР успішно провели спецоперацію на кордоні з Молдовою", — зазначив журналіст.
Він додав, що за кожного чоловіка, якого планують переправити, організатори беруть від 5 до 10 тисяч доларів.
Наразі тривають слідчі дії та пошуки інших причетних осіб.
Нагадаємо, Служба безпеки України ліквідувала нові схеми для ухилянтів. Загалом вдалося затримати понад десять посадовців, які продавали фіктивні довідки військово-лікарських комісій.
Також ми писали про те, що жителька Одещини запропонувала своїй молодшій подрузі "бізнес" на ухилянтах, аби ті змогли виїжджати з України. Так, спільниці підробляли документи про наявність у призовників дітей, за що тепер можуть сісти за ґрати на сім років.
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