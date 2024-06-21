На Одещині затримали рекордну кількість ухилянтів — що відомо

Прикордонники. Фото: ДПСУ

На кордоні з Молдовою виявили 47 чоловіків, які намагалися незаконно виїхати з України через Одесу. Їх супроводжували ще семеро організаторів. Наразі правоохоронці встановлюють обставини подій та шукають інших причетних осіб.

Про це повідомив журналіст Віталій Глагола у Telegram у п'ятницю, 21 червня.

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За слова Глагола, 21 червня на кордоні з Молдовою, у районі Обжили (Україна) — Плоть (Молдова), виявили п'ять транспортних засобів — чотири мікроавтобуси та один супровідний автомобіль. Загалом у транспортах були 47 чоловік, які намагалися потрапити за кордон та сім організаторів. Це рекордна кількість ухилянтів, які одночасно хотіли втекти з України.

Затримані чоловіки на кордоні. Фото: Віталій Глагола

"Як повідомляють мої власні джерела в правоохоронних органах, сьогодні о 14:00 прикордонники спільно з СБУ, ДБР та підрозділом ГрР успішно провели спецоперацію на кордоні з Молдовою", — зазначив журналіст.

Він додав, що за кожного чоловіка, якого планують переправити, організатори беруть від 5 до 10 тисяч доларів.

Допис Глаголова. Фото: скриншот

Наразі тривають слідчі дії та пошуки інших причетних осіб.

Нагадаємо, Служба безпеки України ліквідувала нові схеми для ухилянтів. Загалом вдалося затримати понад десять посадовців, які продавали фіктивні довідки військово-лікарських комісій.

Також ми писали про те, що жителька Одещини запропонувала своїй молодшій подрузі "бізнес" на ухилянтах, аби ті змогли виїжджати з України. Так, спільниці підробляли документи про наявність у призовників дітей, за що тепер можуть сісти за ґрати на сім років.