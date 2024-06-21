В Одесской области задержали рекордное количество ухилянтов — что известно

Пограничники. Фото: ГПСУ

На границе с Молдовой обнаружили 47 мужчин, пытавшихся незаконно выехать из Украины через Одессу. Их сопровождали еще семь организаторов. Правоохранители устанавливают обстоятельства событий и ищут других причастных лиц.

Об этом сообщил журналист Виталий Глагола в Telegram в пятницу, 21 июня.

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По словам Глагола, 21 июня на границе с Молдовой, в районе Обжили (Украина) — Плоть (Молдова), обнаружили пять транспортных средств — четыре микроавтобуса и один сопроводительный автомобиль. Всего в транспортах было 47 человек, которые пытались попасть за границу и семь организаторов. Это рекордное количество уклонистов, которые одновременно хотели бежать из Украины.

Задержанные мужчины на границе. Фото: Виталий Глагола

"Как сообщают мои собственные источники в правоохранительных органах, сегодня в 14:00 пограничники совместно с СБУ, ДБР и подразделением ГрР успешно провели спецоперацию на границе с Молдовой" , — отметил журналист.

Он добавил, что за каждого мужчину, которого планируют переправить организаторы, берут от 5 до 10 тысяч долларов.

Сообщение Глаголова. Фото: скриншот

В настоящее время ведутся следственные действия и поиски других причастных лиц.

Напомним, Служба безопасности Украины ликвидировала новые схемы уклонистов. Всего удалось задержать более десяти должностных лиц, которые продавали фиктивные справки военно-врачебных комиссий.

Также мы писали о том, что жительница Одесщины предложила своей младшей подруге "бизнес" на уклонистах, чтобы они смогли уезжать из Украины. Так, сообщницы подделывали документы о наличии у призывников детей, за что теперь могут сесть за решетку на семь лет.