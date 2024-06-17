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Нелегальний трансфер до Молдови — на Одещині затримали ухилянтів та перевізника

17 червня 2024 15:20
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
На Одещині затримали перевізника та трьох нелегальних "пасажирів"
Затримані чоловіки. Фото: ДПСУ
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

На Одещині прикордонники затримали перевізника та трьох чоловіків призовного віку, вони нелегально намагалися перетнути кордон з Молдовою. "Таксиста" ухилянти знайшли через інтернет.

Про це повідомляє пресслужба Південного регіонального управління Держприкордонслужби України

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Деталі втечі

"Пасажири", мешканці Одеської, Луганської та Донецької областей, знайшли через мережу Інтернет послуги закордонного трансферу. Після отримання інструкцій, чоловіки прибули до міста Одеса, де їх очікував водій легковика. Вартість подорожі становила від 3 до 5 тисяч доларів США з кожного. Порушників затримали на автодорозі "Одеса-Рені". Виявилося, що перевізник, був у змові в змові з онлайн-організаторами та отримав свій відсоток у розмірі 500 доларів США. 

Яке покарання 

Наразі відносно водія направлено повідомлення до Національної поліції про незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Санкція передбачає позбавлення волі на строк від трьох до п'яти років. На пасажирів складено протоколи про адміністративне правопорушення за ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України". Справи скеровано до суду.

Більше про ухилянтів

Нагадаємо, голова Одеської ОВА повідомив, що ухилянти, тікаючи від мобілізації переховуються у вантажівках, автобусах та навіть в автомобілях "швидкої". Втікачі часто обирають для своїх "подорожей" Роздільнянський та Подільський райони, використовуючи маршрути через невизнане Придністров'я.

Також ми писали, що в Одеській області викрили злочинне угруповання, яке займалося незаконним вивозом чоловіків призовного віку за кордон. Мешканці Болграду допомагали ухилянтам виїхати до Молдови так званими "зеленими маршрутами" поза пунктами пропуску.

Додамо, громадяни Молдови намагалися незаконно переправити 19-річного українця через державний кордон. Втеча не вдалась, і чоловіки були затримані прикордонниками Білгород-Дністровського загону.

ухилянти
Одеса
прикордонники
Одеська область
Одеська ОДА
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