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Нелегальный трансфер в Молдову — на Одесчине задержали уклонистов и перевозчика

17 июня 2024 15:20
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Лилия Швец
редактор
В Одесской области задержали перевозчика и трех нелегальных "пассажиров"
Задержанные мужчины. Фото: ГПСУ
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Лилия Швец
редактор

В Одесской области пограничники задержали перевозчика и трех мужчин призывного возраста, они нелегально пытались пересечь границу с Молдовой. "Таксиста" уклонисты нашли через интернет.

Об этом сообщает пресс-служба Южного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

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Детали побега

"Пассажиры", жители Одесской, Луганской и Донецкой областей, обнаружили через сеть Интернет услуги зарубежного трансфера. После получения инструкций мужчины прибыли в город Одесса, где их ожидал водитель легковушки. Стоимость поездки составляла от 3 до 5 тысяч долларов США с каждого. Нарушителей задержали на автодороге "Одесса-Рени". Оказалось, что перевозчик был в сговоре с онлайн-организаторами и получил свой процент в размере 500 долларов США.

Какое наказание

В отношении водителя направлено сообщение в Национальную полицию о незаконной переправке лиц через государственную границу Украины. Санкция предусматривает лишение свободы сроком от трех до пяти лет. На пассажиров составлены протоколы об административном правонарушении по ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины". Дела направлены в суд.

Больше об уклоняющихся

Напомним, глава Одесской ОВА сообщил, что уклонисты, убегая от мобилизации, скрываются в грузовиках, автобусах и даже в автомобилях "скорой". Беглецы часто выбирают для своих "путешествий" Раздельнянский и Подольский районы, используя маршруты через непризнанное Приднестровье.

Также мы писали, что в Одесской области разоблачили преступную группировку, которая занималась незаконным вывозом мужчин призывного возраста за границу. Жители Болграда помогали уклоняющимся выехать в Молдову так называемыми "зелеными маршрутами" вне пунктов пропуска.

Добавим, граждане Молдовы пытались незаконно переправить 19-летнего украинца через государственную границу. Бегство не удалось, и мужчины были задержаны пограничниками Белгород-Днестровского отряда.

уклонисты
Одесса
пограничники
Одесская область
Одесская ОГА
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