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Робили чоловіків багатодітними батьками — на Одещині перекрили схему виїзду чоловіків за кордон

21 червня 2024 13:50
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Підробляли документи для ухилянтів: на Одещині викрили двох жінок
Організаторка схеми. Фото: Нацполіція
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Жителька Одещини запропонувала своїй молодшій подрузі "бізнес" на ухилянтах, аби ті змогли виїжджати з України. Так, спільниці підробляли документи про наявність у призовників дітей, за що тепер можуть сісти за ґрати на сім років.

Про це повідомили у пресслужбі ГУНП в Одеській області

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Подробиці схеми

Дві подруги, 41 та 26 років, з Нерубайської громади  організували незаконне переправлення через кордон 26-річного односельця. Чоловік є батьком неповнолітньої дочки, а спільниці "намалювали" йому документи про наявність ще двох маленьких дітей. 

Підробляли свідоцтва про народження дітей
Жінки підробляли свідоцтва про народження дітей. Фото: Нацполіція

Так, ухилянт мав на руках свідоцтва про народження синів від молодшої за віком жінки. 

Що загрожує жінкам

 Жінкам повідомлено про підозру за ч.ч. 3 та 4 ст. 358 Кримінального кодексу України — підроблення документів, печаток, штампів та бланків. За скоєне їм загрожує до семи років позбавлення волі.

Інші схеми переправлення ухилянтів за кордон

Ми писали, що одесит, перевдягнувшись у пані, сів на потяг "Київ — Ужгород" без документів і згодом зізнався, що планував дістатися Словаччини непоміченим. Чоловіка наразі затримали, йому загрожує штраф.

Також ми повідомляли, що на Одещині прикордонники під час огляду транспорту викрили 41 чоловіка, що намагалися незаконно потрапити за кордон. Усі призовники переховувались у причепі вантажівки, що мала б везти зерно.

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