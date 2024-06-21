Подделывали документы для уклонистов: в Одесской области разоблачили двух женщин

Организатор схемы. Фото: Нацполиция

Жительница Одесчины предложила своей младшей подруге "бизнес" на уклонистах, чтобы они смогли выезжать из Украины. Так, сообщницы подделывали документы о наличии у призывников детей, за что теперь могут сесть за решетку на семь лет.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

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Подробности схемы

Две подруги 41-го и 26-ти лет из Нерубайской громады организовали незаконную переправку через границу 26-летнего односельчанина. Мужчина является отцом несовершеннолетней дочери, а сообщницы "нарисовали" ему документы о наличии еще двух маленьких детей.

Женщины подделывали свидетельства о рождении детей. Фото: Нацполиция

Так, уклонист имел на руках свидетельства о рождении сыновей от младшей по возрасту женщины.

Что угрожает женщинам

Женщинам поставлено в известность о подозрении по ч.ч. 3 и 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины — подделка документов, печатей, штампов и бланков. За содеянное им грозит до семи лет лишения свободы.

Другие схемы переправки уклонистов заграницу

Мы писали, что одессит, переодевшись в женщину преклонного возраста, сел на поезд "Киев — Ужгород" без документов и впоследствии признался, что планировал добраться до Словакии незамеченным. Мужчину задержали, ему грозит штраф.

Также мы сообщали, что в Одесской области пограничники во время осмотра транспорта разоблачили 41 человека, пытавшихся незаконно попасть за границу. Все призывники прятались в прицепе грузовика, который должен был везти зерно.