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Нових ударних формувань ворога на півдні немає, — Гуменюк

5 серпня 2023 10:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Ворог на півдні України на межі виснаження
Наталя Гуменюк. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Станом на сьогодні, 5 серпня, ворог на окупованій частині півдня України не намагається створювати нові ударні формування. Росіянам доводиться весь час маневрувати на різних ділянках фронту.

Про це повідомила очільниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в етері телемарафону.

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За її словами, наразі ворог відчуває силу лише обстрілюючи правий берег Дніпра, але до атак вони не здатні.

"Ми продовжуємо зачищати смугу лівого берега. Ворог залишає за собою обстріли правобережжя. В середньому ми фіксуємо 55 обстрілів за добу. Вони відчувають снарядний голод, але намагаються викручуватись з тієї ситуації, перетягувати і маневрувати силами та резервами. Нових ударних формувань ми не спостерігаємо, але маневри ворог своїми силами здійснює", — сказала речниця "Півдня".

Ситуація на фронті

На Лиманському напрямку противник обстріляв населені пункти Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам’янське, Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку сили оборони стримують противника в районах Кліщіївки та Курдюмівки. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів.

Нагадаємо, наразі ЗСУ зосередились на виснаженні російських військ артилерією та ракетами великої дальності замість того, щоб штурмувати мінні поля під вогнем. 

Додамо, військово-морські експерти висловлюють застереження стосовно можливих провокацій російських сил після прориву блокади в Чорному морі. За його словами, Росія може здійснити атаки під чужим прапором, створюючи загрозу для судноплавства. 

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