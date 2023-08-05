Враг на юге Украины на грани истощения

Наталья Гуменюк. Фото: Новини.LIVE

На сегодня, 5 августа, враг на оккупированной части юга Украины не пытается создавать новые ударные формирования. Россиянам приходится все время маневрировать на разных участках фронта.

Об этом сообщила глава объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

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По ее словам, сейчас враг чувствует силу только обстреливая правый берег Днепра, но к атакам они не способны.

"Мы продолжаем зачищать полосу левого берега. Враг оставляет за собой обстрелы правобережья. В среднем мы фиксируем 55 обстрелов в сутки. Они чувствуют снарядный голод, но пытаются выкручиваться из той ситуации, перетаскивать и маневрировать силами и резервами. Новых ударных формирований мы не наблюдаем, но маневры враг своими силами совершает", — сказала спикер "Юга".

Ситуация на фронте

В Лиманском направлении противник обстрелял населенные пункты Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменное, Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении силы обороны сдерживают противника в районах Клещиевки и Курдюмовки. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более десяти населенных пунктов.

Напомним, что ВСУ сосредоточились на истощении российских войск артиллерией и ракетами большой дальности вместо того, чтобы штурмовать минные поля под огнем.

Добавим, военно-морские эксперты выражают оговорку относительно возможных провокаций российских сил после прорыва блокады в Черном море. По его словам, Россия может осуществить атаки под чужим флагом, создавая угрозу судоходству.