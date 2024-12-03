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Новорічні свята у школах Одещини будуть — але є умови

3 грудня 2024 14:57
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Чи можна проводити дитячі новорічні свята в школах в Одесі
Новорічні прикраси. Фото: Новини.LIVE
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

У школах і дитячих садочках Одещини дозволили влаштовувати зимові свята для дітей. Але не в усіх і лише за умови дотримання правил безпеки. 

Про це повідомив директор департаменту освіти і науки Одеської ОДА Олександр Лончак

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За словами чиновника, навіть під час війни діти мають мати свята. Особливо йдеться про тих із них, хто постраждав через дії ворога.

"Особлива увага тим, хто втратив рідних, хто не вдома через війну, чиї батьки зараз на фронті, діткам з особливими освітніми потребами. Ми — для них дім! І Святий Миколай теж ми! З надскладного воєнного 2024-го хочу, щоб їм найбільше запам’яталося саме це — відчуття святкової атмосфери, приємні сюрпризи, прикрашання ялинки та спільні добрі справи разом", — наголосив Олександр Лончак.

Посадовець зауважив, що гучних святкувань не буде, але можливі фотозони й інші локації у закладах освіти, майстер-класи та зимові розваги.

Умови святкування

Олександр Лончак попередив, що заклади можуть проводити свята тільки при дотриманні всіх правил безпеки і тільки там, де є укриття. Також чиновник закликав не нехтувати сигналами повітряної тривоги, не поширювати адреси проведення заходів і публікувати фото і відео тільки після того, як діти повернуться додому.

"За цим — пильний контроль! Безпека — понад усе!" — зазначив Олександр Лончак. 

Нагадаємо, в Одесі вже почали встановлювати головну новорічну ялинку. Також ми повідомляли про те, скільки коштують штучні святкові деревця у міських магазинах.

Одеса свята школи діти Одеська область Новий рік

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