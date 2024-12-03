Можно ли проводить детские новогодние праздники в школах в Одессе.

Рождественские украшения. Фото: Новини.LIVE

В школах и детских садах Одесчины разрешили устраивать зимние праздники для детей. Но не во всех и только при соблюдении правил безопасности.

Об этом сообщил директор департамента образования и науки Одесской ОГА Александр Лончак.

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Праздникам быть

По словам чиновника, даже во время войны дети должны иметь праздники. Особенно речь идет о тех, кто пострадал из-за действий врага.

"Особое внимание тем, кто потерял родных, кто вне дома из-за войны, чьи родители сейчас на фронте, деткам с особыми образовательными потребностями. Мы — для них дом! И Святой Николай тоже мы! Из сверхсложного военного 2024-го хочу, чтобы им больше всего запомнилось именно это — ощущение праздничной атмосферы, приятные сюрпризы, украшение елки и общие добрые дела вместе", — подчеркнул Александр Лончак.

Чиновник отметил, что громких празднований не будет, но возможны фотозоны и другие локации в учебных заведениях, мастер-классы и зимние развлечения.

Условия празднования

Александр Лончак предупредил, что заведения могут проводить праздники только при соблюдении всех правил безопасности и только там, где есть укрытия. Также чиновник призвал не пренебрегать сигналами воздушной тревоги, не распространять адреса проведения мероприятий и публиковать фото и видео только после того, как дети вернутся домой.

"За этим — пристальный контроль! Безопасность — превыше всего!" — отметил Александр Лончак.

Напомним, в Одессе уже начали устанавливать главную новогоднюю елку. Также мы сообщали о том, сколько стоят искусственные праздничные деревца в городских магазинах.