Ціна колеться - скільки коштує купити новорічну ялинку в Одесі

Ялинки в торговому центрі Одеси. Фото: Новини.LIVE

До Нового року та Різдва залишається декілька тижнів, і магазини Одеси розпочали продаж святкової атрибутики. Серед асортименту товарів тепер з’явилися штучні новорічні ялинки різних розмірів, дизайнів і цінових категорій.

Новини.LIVE дослідили ціни на штучні новорічні ялинки у популярних мережах Одеси — від бюджетних варіантів до справжніх дизайнерських моделей.

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Де купити ялинку в Одесі

Одеса готується до зимових свят, а магазини вже пропонують широкий вибір новорічної атрибутики. На старті сезону можна знайти святкові товари на будь-який смак і гаманець. Наразі ціни на новорічні дерева стартують від 700 гривень і верхня межа — 84 000.

Ялинки в магазині "Епіцентр". Фото: Новини.LIVE

Ціни на півтораметрові ялинки в магазині. Фото: Новини.LIVE 1 / 2

Мережа АТБ: варіант для економного покупця

У мережі магазинів АТБ штучні новорічні ялинки представлені у ціновій категорії 899 грн за півтораметрову красуню. Це бюджетний варіант, який стане чудовим вибором для тих, хто шукає компактну і недорогу ялинку. Попри невисоку ціну, ці моделі виглядають доволі естетично та підійдуть для декорування невеликого приміщення.

Ціни на ялинки в АТБ. Фото: Новини.LIVE

Ялинка на півтора метри в АТБ. Фото: Новини.LIVE 1 / 2

Магазин "Копійка": доступні ціни для всіх

У "Копійці" штучні ялинки представлені в кількох цінових категоріях. Найдешевший варіант коштує 699 грн за півтораметрову, що підійде для невеликої квартири чи офісу. Для тих, хто шукає середній ціновий сегмент, є ялинки за 1 599 грн, які мають більш натуральний вигляд. Якщо ж хочеться створити атмосферу справжнього новорічного лісу, можна обрати моделі за 4 999 грн або 9 499 грн. Ці варіанти мають густу хвою та велику висоту.

Новорічне дерево в магазині "Копійка". Фото: Новини.LIVE

Ціни на ялинку в магазині "Копійка". Фото: Новини.LIVE

Ялинка в магазині. Фото: Новини.LIVE 1 / 3

"Таврія В": великий вибір для будь-якого бюджету

У магазинах "Таврія В" пропонують найбільший вибір новорічних ялинок. Ціни стартують від 1 050 грн і сягають 6 171 грн. Моделі за 1 050 грн, 1 374 грн та 1 787 грн підходять для невеликих приміщень, мають висоту від півтора до двох метрів. Для поціновувачів класичних новорічних дерев є варіанти за 2 169 грн, 2 381 грн, 2 490 грн та 3 169 грн, які відрізняються густотою хвої та вищою якістю матеріалів. А для тих, хто готовий інвестувати у святковий настрій, є дизайнерські моделі за 3 965 грн та 6 171 грн.

Ялинки на продаж в "Таврії". Фото: Новини.LIVE

Ціна за ялинку. Фото: Новини.LIVE

Цінник на двометрову ялинку. Фото: Новини.LIVE

Ялинки в магазині. Фото: Новини.LIVE

Півтораметрова ялинка в "Таврії". Фото: Новини.LIVE 1 / 5

Сільпо: стильні ялинки для естетів

"Сільпо" пропонує ялинки середнього та преміумсегменту. Найдешевший варіант коштує 1 699 грн, а найдорожчий — 3 499 грн. Моделі за 2 500 грн і 2 900 грн це півтораметрові дерева. Ці ялинки стануть ідеальним вибором для тих, хто цінує стиль і хоче створити ідеальну святкову атмосферу. У магазині також на новорічні красуні зараз діють знижки, на деяких моделях можна заощадити до тисячі грн.

Штучна ялинка люкс-декор в магазині. Фото: Новини.LIVE

Штучна ялинка в "Сільпо". Фото: Новини.LIVE

Ціна на ялинку до двох метрів. Фото: Новини.LIVE 1 / 3

Епіцентр: від бюджетних моделей до елітних варіантів

В "Епіцентрі" асортимент штучних ялинок просто величезний. Ціни стартують від 1 200 грн і доходять до неймовірних 84 000 грн, залежно від розміру, матеріалу та виробника. Бюджетні варіанти ідеально підходять для невеликих квартир.

Ялинки в магазині "Епіцентр". Фото: Новини.LIVE

Штучні новорічні дерева. Фото: Новини.LIVE

Ціни на новорічні ялинки в "Епіцентрі". Фото: Новини.LIVE 1 / 3

Ялинки середнього сегмента (3000 — 5000 грн) відзначаються якістю матеріалів та реалістичним дизайном. Преміуммоделі за 20 000 грн і більше створені для тих, хто хоче перетворити свій будинок на казковий зимовий палац.

Ялинка з ефектом снігу. Фото: Новини.LIVE

Прикрашена ялинка в магазині. Фото: Новини.LIVE 1 / 2

Найдорожчий варіант за 84 000 грн. Це п'ятиметрове дерево, яке має унікальний дизайн та густу хвою. Відрізнити від живого дерева цю новорічну красуню буде важко.

П'ятиметрова ялинка в магазині. Фото: Новини.LIVE

Зазвичай, ближче до свят ціни на новорічну атрибутику можуть змінюватися. Магазини часто проводять акції та розпродажі, що дозволяє придбати товари за вигіднішими цінами. Однак, високий попит може призвести до підвищення цін або дефіциту окремих товарів. Тому, щоб уникнути можливого подорожчання або нестачі бажаних товарів, рекомендується заздалегідь придбати необхідну новорічну атрибутику.

Нагадаємо, біля ТЦ "Сіті Центр" в Одесі відкрилася перша цього року локація з продажу живих ялинок. Також у деяких містах Одеської області вже почали монтувати новорічні ялинки.