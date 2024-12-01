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Цены на новогодние елки в Одессе — обзор в магазинах

1 декабря 2024 18:48
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Цена колется – сколько стоит купить новогоднюю елку в Одессе
Елки в торговом центре Одессы. Фото: Новини.LIVE
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

До Нового года и Рождества остается несколько недель, и магазины Одессы приступили к продаже праздничной атрибутики. Среди ассортимента товаров теперь появились искусственные новогодние елки разных размеров, дизайнов и ценовых категорий.

Новини.LIVE исследовали цены на искусственные новогодние елки в популярных сетях Одессы — от бюджетных вариантов до настоящих дизайнерских моделей.

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Елка и символ грядущего года "змея". Фото: Новини.LIVE

Где купить елку в Одессе

Одесса готовится к зимним праздникам, а магазины уже предлагают широкий выбор новогодней атрибутики. На старте сезона можно найти праздничные товары на любой вкус и кошелек. Сейчас цены на новогодние деревья стартуют от 700 гривен и верхний предел — 84 000.

  • Цены на новогодние елки в Одессе - фото 17
    Елки в магазине "Эпицентр". Фото: Новини.LIVE
  • Цены на новогодние елки в Одессе - фото 18
    Цены на полутораметровые елки в магазине. Фото: Новини.LIVE
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Сеть АТБ: вариант для экономного покупателя

В сети магазинов АТБ искусственные новогодние елки представлены в ценовой категории 899 грн за полутораметровую красавицу. Это бюджетный вариант, который станет отличным выбором для ищущих компактную и недорогую елку. Несмотря на невысокую цену, эти модели смотрятся довольно эстетично и подойдут для декорирования небольшого помещения.

  • Елка в Атб
    Цены на елки в АТБ. Фото: Новини.LIVE
  • Елка в магазине атб
    Елка на полтора метра в АТБ. Фото: Новини.LIVE
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Магазин "Копейка": доступные цены для всех

В "Копейке" искусственные елки представлены в нескольких ценовых категориях. Самый дешевый вариант стоит 699 грн за полутораметровую, что подойдет для небольшой квартиры или офиса. Для тех, кто ищет средний ценовой сегмент, есть елки за 1 599 грн, которые выглядят более натурально. Если хочется создать атмосферу настоящего новогоднего леса, можно выбрать модели за 4 999 грн или 9 499 грн. Эти варианты имеют густую хвою и большую высоту.

  • Елка в Копейке
    Новогоднее дерево в магазине "Копейка". Фото: Новини.LIVE
  • Елка в магазине
    Цены на елку в магазине "Копейка". Фото: Новини.LIVE
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    Елка в магазине. Фото: Новини.LIVE
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"Таврия В": большой выбор для любого бюджета

В магазинах "Таврия В" предлагают самый большой выбор новогодних елок. Цены стартуют от 1 050 грн. и достигают 6 171 грн. Модели за 1 050 грн., 1 374 грн. и 1 787 грн. подходят для небольших помещений, имеют высоту от полутора до двух метров. Для любителей классических новогодних деревьев есть варианты за 2 169 грн, 2 381 грн, 2 490 грн и 3 169 грн, которые отличаются густотой хвои и высоким качеством материалов. А для тех, кто готов инвестировать в праздничное настроение, есть дизайнерские модели за 3 965 грн. и 6 171 грн.

  • Цены на новогодние елки в Одессе - фото 6
    Елки на продажу в "Таврии". Фото: Новини.LIVE
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    Цена за елку.Фото: Новини.LIVE
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    Ценник на двухметровую елку. Фото: Новини.LIVE
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    Елки в магазине. Фото: Новини.LIVE
  • Искусственные елки
    Полутораметровая елка в "Таврии". Фото: Новини.LIVE
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Сильпо: стильные елки для эстетов

"Сільпо" предлагает елки среднего и премиум-сегмента. Самый дешевый вариант стоит 1 699 грн, а самый дорогой — 3 499 грн. Модели за 2 500 грн и 2 900 грн — это полутораметровые деревья. Эти елки станут идеальным выбором для тех, кто ценит стиль и желает создать идеальную праздничную атмосферу. В магазине на новогоднее красавицы сейчас действуют скидки, на некоторых моделях можно сэкономить до тысячи грн.

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    Искусственная елка люкс-декор в магазине. Фото: Новини.LIVE
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    Искусственная елка в "Сильпо". Фото: Новини.LIVE
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    Цена на елку до двух метров. Фото: Новини.LIVE
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Эпицентр: от бюджетных моделей до элитных вариантов

В "Эпицентре" ассортимент искусственных елок просто огромен. Цены стартуют от 1 200 грн и доходят до невероятных 84 000 грн в зависимости от размера, материала и производителя. Бюджетные варианты идеально подходят для маленьких квартир.

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    Елки в магазине "Эпицентр". Фото: Новини.LIVE
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    Искусственные новогодние деревья. Фото: Новини.LIVE
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    Цены на новогодние елки в "Эпицентре". Фото: Новини.LIVE
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Елки среднего сегмента (3 000 — 5 000 грн) отличаются качеством материалов и реалистичным дизайном. Премиум модели за 20 000 грн и больше созданы для тех, кто хочет превратить свой дом в сказочный зимний дворец.

  • Купить елку в Эпицентре
    Рождественская елка с эффектом снега. Фото: Новини.LIVE
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    Украшенная елка в магазине. Фото: Новини.LIVE
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Самый дорогой вариант — за 84 000 грн. Это пятиметровое дерево, имеющее уникальный дизайн и густую хвою. Отличить от живого дерева эту новогоднюю красавицу будет сложно.

Цены на новогодние елки в Одессе - фото 21
Пятиметровая елка в магазине. Фото: Новини.LIVE

Как правило, ближе к праздникам цены на новогоднюю атрибутику могут изменяться. Магазины часто проводят акции и распродажи, что позволяет приобрести товары по более выгодным ценам. Однако высокий спрос может привести к повышению цен или дефициту отдельных товаров. Поэтому во избежание возможного подорожания или недостатка желаемых товаров рекомендуется заранее приобрести необходимую новогоднюю атрибутику.

Напомним, возле ТЦ "Сити Центр" в Одессе открылась первая в этом году локация по продаже живых елок. Также в некоторых городах Одесской области уже начали монтировать новогодние елки.

Одесса Одесская область Новый год Одесская ОГА новогодняя елка Новости Одессы

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