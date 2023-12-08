Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 8 грудня

Обережно на дорогах — синоптики попередили про погоду в Одесі сьогодні
Сьогодні, 8 грудня, в Одесі очікується хмарна та прохолодна погода. Синоптики протягом дня прогнозують сніг з дощем, також місцями на дорогах можлива ожеледиця. Тож, сьогодні слід бути уважним.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Прогноз погоди в Одесі
- Хмарно.
- Протягом дня можливі опади.
- Вітер — північно-східний, 4-9 м/с.
- Температура повітря вночі — +2 °С, вдень — +2...+3 °С.
Прогноз погоди в Одеській області
- Мінлива хмарність. Без опадів.
- Вітер вночі південно-східний, вдень східний, 7-12 м/с.
- Температура вночі — -4...+2 °С, вдень — 0...+3 °С.
- На автошляхах області видимість 200-500 метрів.
Погода в Україні
Працівники Державної служби надзвичайних ситуацій попередили українців про небезпеку. Сьогодні, 8 грудня, Україну накриє негода. На дорогах очікується сильна ожеледиця.
Нагадаємо, 8 грудня протягом усього дня очікується сніг, який може переходити у мокрий. Температура повітря коливатиметься від -2 °C до +12 °C.
Додамо, від 7 грудня в Одеській області очікується погіршення погодних умов через сніговий циклон, який вже накрив південь регіону.
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