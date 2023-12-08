Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 8 грудня

Жінка йде під мокрим снігом. Фото: pixabay

Сьогодні, 8 грудня, в Одесі очікується хмарна та прохолодна погода. Синоптики протягом дня прогнозують сніг з дощем, також місцями на дорогах можлива ожеледиця. Тож, сьогодні слід бути уважним.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Хмарно.

Протягом дня можливі опади.

Вітер — північно-східний, 4-9 м/с.

Температура повітря вночі — +2 °С, вдень — +2...+3 °С.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Одеській області

Мінлива хмарність. Без опадів.

Вітер вночі південно-східний, вдень східний, 7-12 м/с.

Температура вночі — -4...+2 °С, вдень — 0...+3 °С.

На автошляхах області видимість 200-500 метрів.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні

Працівники Державної служби надзвичайних ситуацій попередили українців про небезпеку. Сьогодні, 8 грудня, Україну накриє негода. На дорогах очікується сильна ожеледиця.

Нагадаємо, 8 грудня протягом усього дня очікується сніг, який може переходити у мокрий. Температура повітря коливатиметься від -2 °C до +12 °C.

Додамо, від 7 грудня в Одеській області очікується погіршення погодних умов через сніговий циклон, який вже накрив південь регіону.